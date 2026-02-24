Baena regula el uso de los patinetes eléctricos en el casco urbano

La Corporación municipal de Baena ha celebrado el pleno correspondiente al mes de enero de Baena ha celebrado ecelebró el día de ayer su sesión ordinaria, en la que el consenso fue la nota dominante. Entre los puntos centrales, el Pleno aprobó inicialmente la modificación de la ordenanza municipal de tráfico para regular los vehículos de movilidad personal (VMP), especialmente los patinetes eléctricos.

La normativa fija una edad mínima de 14 años, obliga al uso de casco y a disponer de seguro de responsabilidad civil, y establece límites de velocidad, que será de 10 km/h en el casco histórico. También se delimitan las zonas de circulación, prohibiendo el tránsito por aceras y jardines, y se concreta el régimen sancionador. La propuesta, redactada por la Policía Local y adaptada al reciente real decreto estatal, fue respaldada por todos los grupos, que coincidieron en la necesidad de ordenar una realidad cada vez más presente en las calles.

Ayudas a empresarios

Uno de los asuntos centrales fue la modificación de las bases reguladoras del plan de apoyo a empresarios Juntos por Baena y Albendín. El concejal de Presidencia, Jesús García Malagón, explicó que se amplía en seis meses el plazo de ejecución de las inversiones —hasta el 30 de junio de 2026— y en tres meses adicionales el plazo de justificación —hasta septiembre—.

Esta medida responde a que la resolución definitiva de las ayudas se publicó el 9 de diciembre de 2025, dejando escaso margen para ejecutar las actuaciones subvencionadas. Todos los grupos respaldaron la ampliación, si bien el Partido Popular señaló que la modificación corrige una gestión "tardía", mientras el equipo de gobierno defendió que la demora se debió al elevado número de solicitudes y a limitaciones de personal. El punto quedó aprobado por unanimidad.

Protección Civil actualiza su reglamento

Otro de los acuerdos destacados fue la aprobación de la modificación del reglamento de la Agrupación Local de Voluntariado de Protección Civil, adaptándolo a la normativa estatal y autonómica vigente. Los cambios afectan, entre otros aspectos, al régimen de seguros, la protección de datos, los requisitos de acceso y la obligatoriedad de certificado negativo de delitos sexuales. Todos los portavoces aprovecharon el debate para reconocer públicamente la labor de los voluntarios, subrayando su papel en situaciones recientes como el apagón eléctrico o los desembalses del pantano de Vadomojón. La actualización permitirá, además, acceder a futuras líneas de subvención.

Impulso a la rehabilitación de viviendas

En la misma sesión se aprobó inicialmente la nueva convocatoria de ayudas municipales a la rehabilitación, conservación y eliminación de barreras arquitectónicas para 2026, dotada con 100.000 euros. El plan incrementa de forma significativa la cuantía máxima de las ayudas: pasa de 8.000 a 12.000 euros por beneficiario, con un presupuesto subvencionable que puede alcanzar los 15.000 euros.

El 80% de la partida (80.000 euros) se destina a actuaciones estructurales —cimientos, cubiertas o tejados— y el 20% restante (20.000 euros) a la eliminación de barreras arquitectónicas. Como novedad, se flexibilizan los requisitos para facilitar que jóvenes puedan adquirir y rehabilitar viviendas en el casco histórico y en Albendín, permitiéndoles empadronarse tras la ejecución de la obra, con el compromiso de mantener la residencia durante tres años. Todos los grupos municipales respaldaron la iniciativa, destacando la necesidad de combatir la despoblación del casco histórico y de adaptar las viviendas a las necesidades actuales.

Reubicar algunos contenedores soterrados

El Pleno también abordó la aprobación del convenio de prestación de servicios con la Diputación de Córdoba para la gestión integral de residuos domésticos y municipales a través de la empresa provincial Epremasa. El concejal de Presidencia explicó que el nuevo acuerdo permite desbloquear una situación compleja derivada del convenio firmado en 2022 para la instalación de contenedores soterrados. Durante la ejecución de las obras surgieron problemas técnicos y alegaciones vecinales no resueltas en su momento, lo que obligó a reubicar varios puntos previstos en calles como Llana, Amador de los Ríos, Juan el Latino, Llano de Santa Marina o Torre Isunza. Las nuevas ubicaciones han sido sometidas a exposición pública sin que se presentaran alegaciones.