El Ayuntamiento de Priego pone en marcha una oficina para atender las incidencias del tren de borrascas

El Ayuntamiento de Priego ha presentado este martes la oficina técnica de emergencia, destinada a atender las incidencias provocadas por el tren de borrascas que afectó a la localidad entre finales de enero y principios de febrero.

En una comparecencia ante los medios, el alcalde, Juan Ramón Valdivia, y el concejal de Infraestructuras, Javier Ibáñez, han dado a conocer los pormenores de dicha oficina.

Previamente, Valdivia ofrecía un balance de la actuación municipal durante el temporal, destacando la coordinación que se había dado con la Guardia Civil, la Policía Local, Protección Civil, directores de colegios y alcaldes pedáneos. Valdivia subrayó que "prácticamente ningún vecino quedó aislado", añadiendo que solo fue necesario evacuar la aldea de El Tarajal.

Casi 200.000 euros en reparaciones hasta ahora

En cuanto al coste de los trabajos realizados hasta la fecha, el Consistorio ha destinado 198.424,54 euros, de los que 80.815 euros se han destinado a la reparación de caminos, 28.000 euros a trabajos de jardinería y 89.000 euros a las obras realizadas en el cementerio, el edificio Palenque y otros inmuebles públicos.

Juan Ramón Valdivia, con Javier Ibáñez, informa sobre la nueva oficina técnica por el temporal en Priego. / R.C.C.

En cuanto a la puesta en marcha de la oficina técnica de emergencia, Valdivia señalaba que estará formada por un técnico especializado y atenderá a los vecinos los martes y jueves de 9.00 a 14.00 en el edificio del Palenque. El servicio está dirigido a todas aquellas personas que hayan sufrido daños en viviendas, explotaciones agrícolas o infraestructuras privadas.

Solicitud de ayudas al Gobierno

El alcalde explicó que la oficina facilitará la elaboración de las memorias técnicas valoradas necesarias para solicitar ayudas del Gobierno de España, y anticipó que se espera que la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba se sumen a estas ayudas próximamente.

Según el alcalde, "el técnico municipal realizará un informe detallado de los daños y tramitará la solicitud al organismo correspondiente, para que los afectados puedan recibir la ayuda al completo", recordando que la atención se prestará inicialmente sin cita previa y durante un periodo de tres meses, con el objetivo de que ningún vecino quede sin apoyo técnico para gestionar la restitución económica de los daños.