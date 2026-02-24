Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ley de Bienestar Animal

Lucena impulsa un plan para controlar los casi 1.000 gatos callejeros del municipio

Destinará 65.000 euros e incorporará un veterinario y un auxiliar administrativo, además de asesoramiento especializado

Los concejales lucentinos Miriam Ortiz y Javier Pineda, durante la rueda de prensa.

Los concejales lucentinos Miriam Ortiz y Javier Pineda, durante la rueda de prensa. / M. González

Manuel González

Manuel González

Lucena

Un nuevo organigrama técnico y político gestionará en Lucena el control y la atención de las colonias felinas detectadas en el municipio. Así va a reorganizar el Ayuntamiento sus recursos para asumir el cumplimiento de la Ley de Bienestar Animal.

En estos momentos, en función de los datos previos recabados, constan en el municipio unas 60 colonias de gatos en la vía pública, con más de 900 ejemplares. Algunos de los emplazamientos donde afloran estas concentraciones son el polígono de La Viñuela, el entorno del Puente Córdoba, la barriada del Polideportivo o la Ronda Sur.

Objetivo: convivencia responsable y soluciones sostenibles

Miriam Ortiz, concejala de Salud, departamento que asumirá las competencias, explicaba que los objetivos generales se basan en "garantizar el bienestar de los animales", así como "la convivencia responsable en la ciudad", procurando transmitir "soluciones serias y sostenibles". En su intervención, Javier Pineda, concejal de Seguridad Animal, recordaba que la normativa vigente "descarga" en los ayuntamientos las obligaciones en el ámbito del cuidado y registro de estos animales.

El Ayuntamiento incorporará a su estructura estable un veterinario, a priori a media jornada, y un auxiliar administrativo. Junto a estos profesionales, una empresa especializada ofrecerá asesoramiento técnico.

Las primeras acciones que se van a desarrollar consisten en la redacción de una ordenanza municipal de derechos de los animales, desde la perspectiva de la participación colectiva y previa de asociaciones protectoras, personas cuidadoras, clínicas veterinarias, Policía Local, Protección Civil, grupos políticos y el conjunto de la sociedad local. La primera reunión tendrá lugar el próximo 4 de marzo, invitándose igualmente al voluntariado, a partir de las 17.00 horas, en el salón de plenos del ayuntamiento.

Geolocalización de los ejemplares

Una de las iniciativas prioritarias estriba en la implantación de un software específico y vinculado a la aplicación del modelo CER (Captura, Esterilización y Retorno), admitido por las disposiciones legales vigentes, y que facilita el registro y localización de las colonias felinas mediante sistemas de geolocalización; además de propiciar la supervisión veterinaria individualizada. De igual manera, la administración local persigue establecer un control y coordinar, con las autorizaciones pertinentes, la labor de las personas alimentadoras.

El Ayuntamiento ha reservado una inversión de 40.000 euros, aparte de un convenio suscrito con la Diputación de Córdoba, con una dotación económica de 25.000 euros.

Simultáneamente, el Ayuntamiento impulsará acciones formativas orientadas al personal municipal, Policía Local y cuidadores, junto a campañas informativas al objeto de incidir en el conocimiento de la normativa y la tenencia responsable de los felinos.

TEMAS

