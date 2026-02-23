Vuelven los campamentos de verano de Cerro Muriano con 2.000 plazas para niños y jóvenes de Córdoba

La delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la Diputación de Córdoba, Sara Alguacil, ha informado de la nueva convocatoria de la campaña de ocio y tiempo libre de la institución provincial, los populares campamentos de verano de Cerro Muriano, que este año vuelven a ofertar 2.000 plazas para niños y jóvenes de 8 a 19 años de toda la provincia.

Alguacil ha afirmado que el plazo para presentar las solicitudes estará abierto del 6 de marzo al 6 de abril (ambos inclusive). "Se trata de una de las actividades más esperadas por las familias y los más pequeños de nuestra provincia, una iniciativa que tradicionalmente se viene desarrollando durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre gracias a un total de 10 turnos y con duraciones que van desde las 5 a las 8 noches".La diputada ha recalcado que "en esta edición se ha incrementado la cuantía en 49.000 euros, siendo la inversión total en esta edición de 429.000 euros".

Del total de turnos previstos, tres son para niños de 8 a 10 años; dos de 11 a 13 años; otros dos turnos de 12 a 14 años, dos más de 14 a 16 años y un turno será para jóvenes de 17 a 19 años, "una franja de edad que recuperamos a petición de las familias y los propios monitores".

Sara Alguacil presenta la nueva edición de los campamentos de verano de Cerro Muriano. / CÓRDOBA

Reservas directas de plazas

Se realizará una reserva de hasta un 10% de las plazas de cada turno para la adjudicación directa a niños, niñas y jóvenes en riesgo de exclusión social, teniendo en cuenta en todo momento los acogidos en centros oficiales o concertados; y de hasta un 2% para personas con discapacidad igual o superior al 33%.

La diputada ha subrayado que estos campamentos "fomentan el compañerismo y la convivencia, fomentan la autonomía, la responsabilidad y el trabajo en equipo, así como el respeto a la naturaleza". Los beneficiarios pueden participar en actividades deportivas, ocio en la naturaleza, acampadas nocturnas, veladas y fuegos de campamento.

Mejora de las instalaciones del albergue

Para finalizar, Alguacil ha mencionado la actuación que se está realizando en el albergue para mejorar las instalaciones, como la sustitución de más de 3.500 metros cuadrados de cubierta, con una inversión de 600.000 euros. Y está abierto también el proceso de licitación para la sustitución del suelo que rodea la piscina, que se agrietaba con facilidad, con 85.000 euros más.

Cómo solicitar la inscripción

El procedimiento para cumplimentar la solicitud de inscripción se realizará exclusiva y obligatoriamente por internet a través de la sede electrónica de la Diputación de Córdoba. Sólo se admitirá una solicitud por participante. En caso de necesitar asistencia para la presentación de la solicitud telemática se podrá llamar a los teléfonos 957 211 499/ 957 211 256/ 957 212 924 o escribir al correo campamentos@dipucordoba.es.

Más información en la web de la Diputación de Córdoba (www.dipucordoba.es/juventud).