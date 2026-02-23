Economía
La Subdelegación informa a los alcaldes de la provincia de Córdoba sobre las ayudas específicas por los temporales
Creará una oficina específica y reforzará personal para agilizar la tramitación en los municipios afectados
La Subdelegada del Gobierno en Córdoba ha mantenido una reunión de trabajo con los alcaldes y alcaldesas de la provincia para informarles sobre las ayudas previstas en el Real Decreto-ley 5/2026, aprobado para paliar los daños ocasionados por los recientes fenómenos meteorológicos adversos.
Durante el encuentro, la representante del Ejecutivo ha explicado el alcance de las medidas, así como los procedimientos y plazos de tramitación, subrayando el compromiso del Gobierno de España con los municipios afectados y la necesidad de actuar con la máxima agilidad, informa la Subdelegación en una nota de prensa.
Oficina específica y refuerzo de personal
Entre las medidas anunciadas destaca la creación de una oficina específica en la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, que contará con refuerzo de personal para acelerar la gestión de las solicitudes. Esta unidad centralizará la información y el seguimiento de los expedientes relacionados con las ayudas de su competencia.
Además, se ha habilitado el correo electrónico temporal.cordoba@correo.gob.es para canalizar consultas tanto de ayuntamientos como de particulares.
“La Administración Cerca de Ti”
La Subdelegada también ha avanzado que funcionarios se desplazarán a los municipios más afectados en el marco del programa ‘La Administración Cerca de Ti’, con el objetivo de asistir directamente a las entidades locales y a los vecinos y vecinas en la tramitación de las ayudas.
“El Gobierno de España tiene la mano tendida a todos aquellos que más lo necesitan”, ha afirmado, añadiendo que el objetivo es que las ayudas lleguen “de forma rápida, eficaz y justa” y que nadie quede sin apoyo por dificultades administrativas.
Con estas actuaciones, la Subdelegación busca garantizar una respuesta coordinada y eficaz ante los daños provocados por los temporales en distintos municipios de la provincia.
- Almodóvar del Río se opone al permiso de investigación para reabrir la mina de Calamón
- La Junta de Andalucía pone en marcha un estudio sobre la Autovía del Olivar entre Cabra y el enlace con la N-432 para abordar mejoras
- La Junta recibe nueve ofertas de empresas interesadas en la mejora de la carretera que conecta Córdoba y Jaén
- Javier Fernández se proclama en Villanueva de Córdoba nuevo campeón de España cortando jamón
- La Diputación pide a la Junta que paralice todos los proyectos de plantas de biogás en la provincia de Córdoba
- De Grazalema a la Subbética: una esponja de roca que absorbe y libera el agua en las montañas del sur de Córdoba
- La mina Oropesa de Fuente Obejuna integrará un horno de fundición de estaño en Cáceres
- El choque de dos camiones en la autovía A-45 a la altura de Aguilar provoca importantes retenciones de tráfico