Economía

La Subdelegación informa a los alcaldes de la provincia de Córdoba sobre las ayudas específicas por los temporales

Creará una oficina específica y reforzará personal para agilizar la tramitación en los municipios afectados

La Subdelegación informa a los alcaldes de la provincia de Córdoba sobre las ayudas específicas por los temporales.

/ CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Subdelegada del Gobierno en Córdoba ha mantenido una reunión de trabajo con los alcaldes y alcaldesas de la provincia para informarles sobre las ayudas previstas en el Real Decreto-ley 5/2026, aprobado para paliar los daños ocasionados por los recientes fenómenos meteorológicos adversos.

Durante el encuentro, la representante del Ejecutivo ha explicado el alcance de las medidas, así como los procedimientos y plazos de tramitación, subrayando el compromiso del Gobierno de España con los municipios afectados y la necesidad de actuar con la máxima agilidad, informa la Subdelegación en una nota de prensa.

Oficina específica y refuerzo de personal

Entre las medidas anunciadas destaca la creación de una oficina específica en la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, que contará con refuerzo de personal para acelerar la gestión de las solicitudes. Esta unidad centralizará la información y el seguimiento de los expedientes relacionados con las ayudas de su competencia.

La Subdelegación informa a los alcaldes de la provincia de Córdoba sobre las ayudas específicas por los temporales.

La Subdelegación informa a los alcaldes de la provincia de Córdoba sobre las ayudas específicas por los temporales. / CÓRDOBA

Además, se ha habilitado el correo electrónico temporal.cordoba@correo.gob.es para canalizar consultas tanto de ayuntamientos como de particulares.

“La Administración Cerca de Ti”

La Subdelegada también ha avanzado que funcionarios se desplazarán a los municipios más afectados en el marco del programa ‘La Administración Cerca de Ti’, con el objetivo de asistir directamente a las entidades locales y a los vecinos y vecinas en la tramitación de las ayudas.

“El Gobierno de España tiene la mano tendida a todos aquellos que más lo necesitan”, ha afirmado, añadiendo que el objetivo es que las ayudas lleguen “de forma rápida, eficaz y justa” y que nadie quede sin apoyo por dificultades administrativas.

Con estas actuaciones, la Subdelegación busca garantizar una respuesta coordinada y eficaz ante los daños provocados por los temporales en distintos municipios de la provincia.

