La Subbética cordobesa se promociona en la feria de turismo de Navarra, Navartur

La Mancomunidad de la Subbética ha participado un año más en Navartur, la Feria Internacional de Turismo Reyno de Navarra, que ha tenido lugar el pasado fin de semana.

En esta edición, la Mancomunidad de la Subbética ha estado presente en el stand de Andalucía junto al Patronato Provincial de Turismo de Córdoba y los Ayuntamientos de Carcabuey y Doña Mencía, cuyo personal técnico han reforzado la presencia del destino con propuestas vinculadas al ecoturismo, a las rutas de naturaleza, la Vía Verde, el patrimonio, la gastronomía y el turismo activo.

Más de 50.000 visitantes

Navartur 2026 ha cerrado su 20ª edición con 52.000 visitantes, igualando la cifra récord de 2025 y confirmando el interés creciente del público navarro y del norte peninsular por destinos auténticos, sostenibles y con experiencias diferenciadas. La feria ha reunido a más de 175 expositores y coexpositores, con un perfil de visitante informado, exigente y con intención real de viajar.

Explica el personal técnico de la Mancomunidad de la Subbética “que la Subbética es un destino que ha conectado desde siempre con el viajero navarro y que muestra un gran respeto e interés por la oferta Andaluza y más concretamente por una comarca muy bien ubicada con respecto a ciudades patrimoniales andaluzas”. Por otra parte la gran variedad de áreas de pernocta y autocaravanas convierten a la Subbética en un destino muy atractivo para aquellos visitantes que vienen con caravana o autocaravana.

Una feria clave para captar viajeros de alto interés

El director de Navartur, Luis Cortés, ha subrayado que “el público de la feria viene con intención real de viajar, con preguntas concretas y decisiones prácticamente tomadas”, lo que convierte este evento en una oportunidad estratégica para destinos como la Subbética, que ofrecen experiencias auténticas, sostenibles y de calidad.

Balance positivo y proyección hacia 2027

Desde la Mancomunidad de la Subbética se valora muy positivamente su participación, destacando la importancia de mantener presencia en ferias donde el perfil del visitante encaja con la identidad del destino. La colaboración con Carcabuey y Doña Mencía ha permitido mostrar una imagen cohesionada, diversa y representativa del territorio y estar presente con personal técnico de la comarca que conoce en primera persona y en profundidad.

La 21ª edición de Navartur ya tiene fecha: del 19 al 21 de febrero de 2027, una cita en la que la Subbética prevé volver a estar presente para seguir consolidando su posicionamiento en el norte de España.