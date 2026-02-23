Seis acusadas se enfrentan a 17 años de cárcel por agredirse con lanzas en el Infanta Margarita de Cabra

Cinco mujeres y un hombre, familiares entre sí, serán enjuiciados próximamente en Córdoba por, supuestamente, agredirse con lanzas durante una reyerta acontecida en los jardines del hospital Infanta Margarita, ubicado en la localidad de Cabra. El Ministerio Fiscal solicita un total de 17 años y medio de cárcel para ellos por cuatro delitos de lesiones y también multas. Se da la circunstancia de que algunas de estas personas son, al mismo tiempo, agresoras y víctimas de los hechos.

La acusación pública mantiene que la riña tuvo lugar una tarde de marzo de 2023. Dos acusadas se hallaban en los jardines del hospital y, en un momento dado, después de tener desavenencias familiares, los otros cuatro procesados (tres mujeres y un hombre), portando dos de ellos unas lanzas con punta metálica, sin motivo aparente, se dirigieron adonde ellas estaban.

Una encartada propinó a otra un pinchazo en la rodilla izquierda, en tanto que esta, a su vez, la golpeaba y le agarraba del pelo. Cuando la agredida en la rodilla cayó al suelo, los otros tres procesados aprovecharon para darle patadas y golpes. En esta situación, una sexta acusada intervino para separar, pero también dirigió patadas y golpes a la autora del pinchazo. Esta última, durante la pelea, recibió un bocado en el rostro.

Agredido cuando intentaba mediar

Un hombre que se hallaba en las proximidades intentó paliar esta agresión, pero recibió un navajazo en la rodilla izquierda por parte de la misma acusada. El perjudicado sufrió una herida incisocontusa de cinco centímetros de profundidad y de tres centímetros de diámetro.

En total, cuatro personas resultaron lesionadas en la pelea. La fiscal solicita que se impongan tres años y medio de cárcel a cada uno de los cuatro acusados que iniciaron la disputa, por un delito de lesiones agravado. Además, reclama otros tres años y medio de prisión para la acusada que pinchó a una segunda víctima, por lo que esta persona suma una petición de siete años de cárcel.

También pide que la misma procesada abone una multa de 900 euros por las lesiones leves ocasionadas a una víctima y, al mismo tiempo, que dos encartadas le abonen a ella la misma cantidad por sus lesiones.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que la principal encartada indemnice en 142,84 euros a una víctima y en 1.421 euros al perjudicado que recibió un pinchazo. Por otra parte, plantea que cuatro acusados abonen 1.289 euros a la primera víctima del pinchazo. Por último, reclama que la principal encausada perciba, a su vez, 357 euros.