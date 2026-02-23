Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guadiato

El PSOE denuncia pintadas con mensajes de odio y simbología nazi en su sede de Peñarroya-Pueblonuevo

Los socialistas vinculan el ataque al "clima de crispación política" existente en el municipio

Pintadas en la sede del PSOE de Peñarroya-Pueblonuevo.

Pintadas en la sede del PSOE de Peñarroya-Pueblonuevo. / CÓRDOBA

María Jesús Gómez

María Jesús Gómez

Peñarroya-Pueblonuevo

El PSOE de Peñarroya-Pueblonuevo ha condenado con absoluta firmeza el ataque fascista que ha sufrido su sede local, donde han aparecido pintadas con mensajes de odio como "Fuera rojos" y expresiones de exaltación nazi, junto a simbología claramente vinculada al fascismo.

Los socialistas consideran que "no estamos ante un simple acto vandálico, sino ante una agresión ideológica directa contra una organización política democrática y contra los valores constitucionales que sustentan nuestra convivencia". Asimismo, han manifestado que "la utilización de símbolos y consignas nazis no puede banalizarse ni relativizarse, porque representan uno de los períodos más oscuros y violentos de la historia de Europa".

Desde el Partido Socialista han subrayado que "estos hechos son la consecuencia directa de una clima de crispación política que algunos llevan tiempo alentando desde la irresponsabilidad", y han advertido de que "cuando se normalizan determinados discursos de odio, cuando se señala y se divide, se termina generando un caldo de cultivo peligroso".

Pintadas aparecidas en la fachada de la sede del PSOE peñarriblense.

Pintadas aparecidas en la fachada de la sede del PSOE peñarriblense. / CÓRDOBA

Piden una condena pública de Sí Peñarroya y del PP

En este sentido, el PSOE ha lanzado un llamamiento claro a la alcaldesa de la localidad, Mariví Paterna (Sí Peñarroya) y al Partido Popular, socios de gobierno en el Ayuntamiento, para que realicen una condena pública, rotunda y sin matices de estos hechos. "No caben silencios ni ambigüedades, la defensa de la democracia y el rechazo al fascismo deben situarse por encima de cualquier interés partidista", han indicado los socialistas.

Desde mismo modo, el PSOE ha recordado que el 24 de enero de 2025, coincidiendo con la celebración del pleno de la moción de censura que dio lugar al actual gobierno municipal, aparecieron pintadas contra las formaciones políticas que impulsaron dicha moción, hechos que fueron condenados de manera inmediata por la formación socialista. "Nuestra posición ha sido siempre la misma: rechazo absoluto a cualquier acto vandálico o intimidatorio, venga de donde venga y afecte a quien afecte", han señalado.

El PSOE de Peñarroya-Pueblonuevo ha anunciado que estos hechos serán "puestos en conocimiento de las autoridades competentes para que se investiguen y se identifique a sus responsables", y han afirmado que "no vamos a mirar hacia otro lado ante ataques que buscan amedrentar y deteriorar la convivencia democrática de nuestro pueblo".

