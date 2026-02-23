El proyecto Vertical se presenta en Lucena como impulsor del turismo del Camino Mozárabe

Representantes institucionales, empresas, asociaciones vinculadas al Camino Mozárabe y agentes del sector turístico participaban este lunes, en la Casa de los Mora de Lucena, en la presentación del proyecto Camino Vertical. Una iniciativa impulsada por la Diputación de Córdoba para promocionar el Camino Mozárabe de Santiago como itinerario estratégico y que implica a territorios de España y de Portugal, financiándose con fondos europeos.

Del presupuesto total, al objeto de terminar proyectos iniciados previamente, en la provincia de Córdoba se movilizan 270.000 euros.

Lucena detecta un aumento de peregrinos

Desde Lucena, el alcalde, Aurelio Fernández, ha enfatizado el incremento de peregrinos que recorren el municipio, contribuyendo a dinamizar la economía local y a reforzar la identidad territorial de la Subbética. El primer edil popular hablaba de "recurso turístico importante" y que traza una evolución positiva porque "está en auge". En Lucena, los expedicionarios del Camino de Santiago cruzan, como puntos troncales, tanto la Vía Verde del Aceite como la iglesia parroquial de Santiago Apóstol, donde se obtiene el sello de la credencial. Finalmente, añadía el respaldo del Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética, a través del Maratón Subbético y de otros proyectos de cooperación.

Un momento de la jornada celebrada en Lucena sobre el Camino Vertical. / M. González

La jornada abarcaba ponencias sobre algunos de los retos de este proyecto de Camino Vertical, como la sensibilización, dinamización y mejora de la competitividad turística del Camino Mozárabe.

Programa europeo Interreg

Este proyecto se desarrolla enmarcado en el programa europeo Interreg, para impulsar los Caminos Jacobeos del oeste peninsular, también, con mejora de infraestructuras y la promoción turística sostenible.

Ana Rosa Ruz, delegada de Hacienda y Fondos Europeos en la Diputación, resaltaba que "se trata de poner en valor" este trazado con la finalidad de atraer y fidelizar a los visitantes.