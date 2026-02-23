Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pérdidas por el temporalHospital R. SofíaDonación de viviendasCosmopoéticaEn busca de sus raícesCampamentos MurianoAgua Iznájar-RuteVox-MonteroEl Arcángel
instagramlinkedin

Ruta de peregrinaje

El proyecto Vertical se presenta en Lucena como impulsor del turismo del Camino Mozárabe

La Diputación de Córdoba lidera la iniciativa, financiada con fondos europeos, para potenciar la ruta y atraer visitantes

Peregrinos en la ruta, con un mar de olivos de fondo.

Peregrinos en la ruta, con un mar de olivos de fondo. / CÓRDOBA

Manuel González

Manuel González

Lucena

Representantes institucionales, empresas, asociaciones vinculadas al Camino Mozárabe y agentes del sector turístico participaban este lunes, en la Casa de los Mora de Lucena, en la presentación del proyecto Camino Vertical. Una iniciativa impulsada por la Diputación de Córdoba para promocionar el Camino Mozárabe de Santiago como itinerario estratégico y que implica a territorios de España y de Portugal, financiándose con fondos europeos.

Del presupuesto total, al objeto de terminar proyectos iniciados previamente, en la provincia de Córdoba se movilizan 270.000 euros.

Lucena detecta un aumento de peregrinos

Desde Lucena, el alcalde, Aurelio Fernández, ha enfatizado el incremento de peregrinos que recorren el municipio, contribuyendo a dinamizar la economía local y a reforzar la identidad territorial de la Subbética. El primer edil popular hablaba de "recurso turístico importante" y que traza una evolución positiva porque "está en auge". En Lucena, los expedicionarios del Camino de Santiago cruzan, como puntos troncales, tanto la Vía Verde del Aceite como la iglesia parroquial de Santiago Apóstol, donde se obtiene el sello de la credencial. Finalmente, añadía el respaldo del Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética, a través del Maratón Subbético y de otros proyectos de cooperación.

Un momento de la jornada celebrada en Lucena sobre el Camino Vertical.

Un momento de la jornada celebrada en Lucena sobre el Camino Vertical. / M. González

La jornada abarcaba ponencias sobre algunos de los retos de este proyecto de Camino Vertical, como la sensibilización, dinamización y mejora de la competitividad turística del Camino Mozárabe.

Programa europeo Interreg

Este proyecto se desarrolla enmarcado en el programa europeo Interreg, para impulsar los Caminos Jacobeos del oeste peninsular, también, con mejora de infraestructuras y la promoción turística sostenible.

Noticias relacionadas y más

Ana Rosa Ruz, delegada de Hacienda y Fondos Europeos en la Diputación, resaltaba que "se trata de poner en valor" este trazado con la finalidad de atraer y fidelizar a los visitantes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Almodóvar del Río se opone al permiso de investigación para reabrir la mina de Calamón
  2. La Junta de Andalucía pone en marcha un estudio sobre la Autovía del Olivar entre Cabra y el enlace con la N-432 para abordar mejoras
  3. La Diputación pide a la Junta que paralice todos los proyectos de plantas de biogás en la provincia de Córdoba
  4. De Grazalema a la Subbética: una esponja de roca que absorbe y libera el agua en las montañas del sur de Córdoba
  5. La mina Oropesa de Fuente Obejuna integrará un horno de fundición de estaño en Cáceres
  6. El choque de dos camiones en la autovía A-45 a la altura de Aguilar provoca importantes retenciones de tráfico
  7. Reabiertos los senderos peatonales que conducen al santuario de la Virgen de la Sierra en Cabra
  8. OYPA avanza en las obras de rehabilitación de la antigua Escuela Hogar 'Fray Albino' en Peñarroya-Pueblonuevo

Los aceites de Córdoba triunfan en Expoliva: Baena y Carcabuey logran los primeros premios entre los mejores AOVE del mundo

Los aceites de Córdoba triunfan en Expoliva: Baena y Carcabuey logran los primeros premios entre los mejores AOVE del mundo

La Subbética cordobesa se promociona en la feria de turismo de Navarra, Navartur

La Subbética cordobesa se promociona en la feria de turismo de Navarra, Navartur

El proyecto Vertical se presenta en Lucena como impulsor del turismo del Camino Mozárabe

El proyecto Vertical se presenta en Lucena como impulsor del turismo del Camino Mozárabe

El bosque del cine andaluz en Córdoba suma otros 400 árboles

El bosque del cine andaluz en Córdoba suma otros 400 árboles

Córdoba se sube al carro del hidrógeno verde y promueve sus oportunidades para la industria y el transporte

Un festín de cultura por el 28F en Córdoba: cocina andalusí, concierto en Medina Azahara y reapertura del Castillo de Belalcázar

Un festín de cultura por el 28F en Córdoba: cocina andalusí, concierto en Medina Azahara y reapertura del Castillo de Belalcázar

El alcalde de San Sebastián de los Ballesteros invita a Teresa a conocer el pueblo donde podrían estar sus raíces

El alcalde de San Sebastián de los Ballesteros invita a Teresa a conocer el pueblo donde podrían estar sus raíces

Seis acusadas se enfrentan a 17 años de cárcel por agredirse con lanzas en el Infanta Margarita de Cabra

Seis acusadas se enfrentan a 17 años de cárcel por agredirse con lanzas en el Infanta Margarita de Cabra
Tracking Pixel Contents