Conmemoración

La Policía Nacional celebra en Cabra su 202 aniversario con un acto institucional en la Plaza de España

Autoridades y vecinos arropan al cuerpo de seguridad en un acto solemne con izado de bandera y entrega de distinciones

Acto celebrado este lunes en la Plaza de España de Cabra por el aniversario de la Policía Nacional.

Acto celebrado este lunes en la Plaza de España de Cabra por el aniversario de la Policía Nacional. / J. Moreno

José Moreno

José Moreno

Cabra

La Policía Nacional ha conmemorado en el mediodía de este lunes en Cabra el 202 aniversario de la creación de este cuerpo policial, en un acto solemne que ha servido para recordar su labor, reconocer el trabajo de sus agentes y reforzar el vínculo con la ciudadanía a la que sirve.

La ceremonia, con un marcado carácter institucional, ha reunido a representantes de las principales administraciones, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, en una jornada celebrada en la plaza de España a las puertas del consistorio, tras haber sido elegido el municipio egabrense por la Comisaría Provincial de Córdoba para su celebración.

Compromiso y homenaje

El acto ha estado presidido por el alcalde, Fernando Priego, y la comisaria principal, María Dolores López Sánchez, contando con la asistencia de la Corporación municipal, autoridades civiles y judiciales, así como representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a nivel provincial y ciudadanos.

Mandos policiales y autoridades civiles, en la escalinata del ayuntamiento de Cabra.

Mandos policiales y autoridades civiles, en la escalinata del ayuntamiento de Cabra. / J. Moreno

La ceremonia ha incluido el solemne izado de la bandera de España, volviendo así a simbolizar el compromiso de la Policía Nacional con los valores constitucionales y la defensa de los derechos y libertades. Previamente, se pasó revista a la formación y se tributó un homenaje a los agentes caídos en acto de servicio, además de reconocer a aquellos miembros del cuerpo policial que han alcanzado la etapa de jubilación.

El acto concluyó con la interpretación del himno de la Policía Nacional

