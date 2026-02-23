El Ministerio de Derechos Sociales licita las obras de reforma del CAMF de Pozoblanco por 3 millones de euros

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha licitado las obras de reforma del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física (CAMF) de Pozoblanco. El proyecto ha salido a licitación pública con el objetivo de ejecutar obras de mejora de instalaciones, medidas de eficiencia energética y diversas adaptaciones complementarias en el centro asistencial. El expediente de contratación fue publicado el 20 de febrero de 2026 en la Plataforma de Contratación del Sector Público y el valor estimado del contrato roza los 3 millones de euros.

El plazo de ejecución previsto es de 24 meses y las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 18 de marzo para presentar sus ofertas, que podrán conocerse una semana más tarde.

Intervenciones previstas en las obras

Las actuaciones previstas incluyen la renovación de sistemas técnicos del edificio, mejoras en iluminación e instalaciones, desmontaje de equipos antiguos y adaptación de diferentes espacios para optimizar su funcionamiento y accesibilidad. En concreto, especifica que se llevarán a cabo trabajos de instalación de calefacción, ventilación y aire acondicionado; instalación de ascensores; trabajos de fontanería y de instalación de dispositivos de protección contra incendios; además de trabajar en la instalación de equipos de distribución de electricidad y en los equipos de radio, televisión, comunicaciones y telecomunicaciones.

La adjudicación se realizará principalmente en función de la oferta económica, aunque también se valorarán aspectos como el control de calidad, la garantía de la obra y la documentación técnica presentada por las empresas licitadoras. Con estas actuaciones se pretende modernizar las instalaciones del centro y mejorar las condiciones de confort y eficiencia energética, lo que permitirá optimizar la atención a los usuarios y reducir el consumo energético del edificio.

Una actuación largamente reclamada

La licitación responde a una demanda sostenida en el tiempo por parte del propio centro, cuyos trabajadores y usuarios han denunciado en diversas ocasiones las deficiencias existentes en las instalaciones.

Estas reivindicaciones han dado lugar a movilizaciones y también a iniciativas en el ámbito institucional, intensificadas especialmente en los últimos meses. Entre ellas destaca la aprobación por unanimidad de una moción institucional en el Ayuntamiento solicitando la mejora de las instalaciones de este centro asistencial.