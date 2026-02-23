Inclusión social
La Junta concede 61 plazas concertadas a la Residencia de Mayores y la Unidad de Estancia Diurna Manuela Cano Morales de Cardeña
La delegada de Inclusión Social destaca el compromiso del Gobierno andaluz con la dependencia y el medio rural
La delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Dolores Sánchez, ha visitado la Residencia de Mayores y la Unidad de Estancia Diurna Manuela Cano Morales de Cardeña, unas instalaciones de nueva creación que este mes cumplen su primer año de funcionamiento. Durante la visita ha estado acompañada de la alcaldesa del municipio, Catalina Barragán, así como miembros de la corporación municipal.
La Junta de Andalucía ha concedido 61 plazas concertadas, 42 a la Residencia de Mayores y 19 a la Unidad de Estancia Diurna.
Durante la visita, Sánchez ha subrayado que se trata de unas “instalaciones modernas, luminosas y especialmente diseñadas para mejorar la calidad de vida de las personas mayores del municipio y su entorno”.
La delegada ha puesto en valor “la sensibilidad y el compromiso del Gobierno de la Junta de Andalucía y del presidente Juanma Moreno con los servicios sociales y con la atención a la dependencia”. En este sentido, ha recordado que estas plazas forman parte de las 246 nuevas otorgadas recientemente a la provincia de Córdoba para residencias y unidades de estancia diurna.
Asimismo, ha señalado la importancia del esfuerzo presupuestario que está realizando la Junta en materia de dependencia, con 2.610 millones de euros destinados a este ámbito, lo que supone “un 120% más respecto al último presupuesto del Gobierno socialista en 2018, que ascendía a 1.214 millones”.
Sánchez ha destacado también el impacto positivo de estos recursos en el entorno rural ya que “es una apuesta clara por el mundo rural y por fijar población. La mayoría de las profesionales que trabajan en este centro son mujeres, y esto permite que muchas de ellas puedan desarrollar su proyecto vital y de familia sin abandonar sus municipios”.
La delegada ha concluido definiendo la apertura y consolidación de esta residencia y unidad de estancia diurna como “una noticia extraordinaria para Cardeña y para toda la comarca”, recordando que en la provincia las nuevas plazas distribuidas ascienden a 177 en residencias y 69 en unidades de estancia diurna.
