Obituario
Fallece a los 43 años Juanlu Dorado Merchán, periodista pozoalbense
No era amante de las palabras que plantean la asunción de una enfermedad en términos bélicos porque no es una lucha de igual a igual, pero se aferró a la vida de manera ejemplar
Juanlu Dorado Merchán, periodista pozoalbense, ha fallecido hoy a los 43 años de edad tras una enfermedad. No era amante de las palabras que plantean la asunción de una enfermedad en términos bélicos porque no es una lucha de igual a igual, pero se aferró a la vida de manera ejemplar y ejerció su profesión hasta el último día. Cueste lo que cueste era en los últimos días su lema de vida.
Licenciado en periodismo por la Universidad Europea de Madrid ejerció en el Diario As o en el gabinete de comunicación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. De vuelta a su Pozoblanco natal se reinventó y de la mano de Bluebird Comunicación inició un camino que le sumergió en la comunicación corporativa y en las redes sociales.
Un mundo que le apasionaba, tanto como coleccionar funkos, y que le ha devuelto la dedicación en un tsunami de cariño que recorre toda la comarca de Los Pedroches de la mano de ayuntamientos, colectivos y personas que se han sumado a recordar su figura y llorar su pérdida. Una pérdida que lloran especialmente su familia y sus amigos, quienes le han acompañado durante todos los meses de enfermedad. Eligió un camino que le brindó a su Luna, su hija, lo mejor de su vida, para quien fueron los recuerdos en los momentos más duros. Hoy, una de las coronas que le arropan reza “que la fuerza te acompañe” honrando a lo que fue parte de su vida.
- Almodóvar del Río se opone al permiso de investigación para reabrir la mina de Calamón
- La Junta de Andalucía pone en marcha un estudio sobre la Autovía del Olivar entre Cabra y el enlace con la N-432 para abordar mejoras
- La Junta recibe nueve ofertas de empresas interesadas en la mejora de la carretera que conecta Córdoba y Jaén
- La Diputación pide a la Junta que paralice todos los proyectos de plantas de biogás en la provincia de Córdoba
- De Grazalema a la Subbética: una esponja de roca que absorbe y libera el agua en las montañas del sur de Córdoba
- Javier Fernández se proclama en Villanueva de Córdoba nuevo campeón de España cortando jamón
- La mina Oropesa de Fuente Obejuna integrará un horno de fundición de estaño en Cáceres
- El choque de dos camiones en la autovía A-45 a la altura de Aguilar provoca importantes retenciones de tráfico