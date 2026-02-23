Fallece a los 43 años Juanlu Dorado Merchán, periodista pozoalbense

Juanlu Dorado Merchán, periodista pozoalbense, ha fallecido hoy a los 43 años de edad tras una enfermedad. No era amante de las palabras que plantean la asunción de una enfermedad en términos bélicos porque no es una lucha de igual a igual, pero se aferró a la vida de manera ejemplar y ejerció su profesión hasta el último día. Cueste lo que cueste era en los últimos días su lema de vida.

Licenciado en periodismo por la Universidad Europea de Madrid ejerció en el Diario As o en el gabinete de comunicación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. De vuelta a su Pozoblanco natal se reinventó y de la mano de Bluebird Comunicación inició un camino que le sumergió en la comunicación corporativa y en las redes sociales.

Un mundo que le apasionaba, tanto como coleccionar funkos, y que le ha devuelto la dedicación en un tsunami de cariño que recorre toda la comarca de Los Pedroches de la mano de ayuntamientos, colectivos y personas que se han sumado a recordar su figura y llorar su pérdida. Una pérdida que lloran especialmente su familia y sus amigos, quienes le han acompañado durante todos los meses de enfermedad. Eligió un camino que le brindó a su Luna, su hija, lo mejor de su vida, para quien fueron los recuerdos en los momentos más duros. Hoy, una de las coronas que le arropan reza “que la fuerza te acompañe” honrando a lo que fue parte de su vida.