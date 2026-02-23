Desarrollo rural y turismo sostenible
Espiel inaugura los encuentros para crear rutas turísticas con perspectiva de género en el Guadiato
El proyecto ‘Somos Turismo WeODS Guadiato 2030’ impulsará itinerarios que visibilicen el papel de las mujeres y se presentará al tejido empresarial este viernes en Belmez
El municipio de Espiel acogerá mañana el primero de los Encuentros Formativos ‘Voces y Rutas de la Mujer en el Guadiato’, una iniciativa que contempla cuatro sesiones destinadas a diseñar itinerarios turísticos y culturales con perspectiva de género en la comarca.
La actividad se enmarca en el proyecto ‘Somos Turismo WeODS Guadiato 2030’, impulsado por CIC Batá con el apoyo de la Fundación La Caixa dentro de la convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural. El objetivo es integrar la mirada de género en la estrategia turística del territorio, poniendo en valor referentes femeninos, espacios significativos, historias de vida y aportaciones sociales, culturales y económicas de las mujeres del Guadiato.
Participación activa y conciliación
Cada encuentro se plantea como un espacio participativo en el que las asistentes podrán identificar elementos patrimoniales y relatos propios para configurar nuevas rutas culturales vinculadas a la memoria y al reconocimiento social. Todos los talleres contarán con servicio de ludoteca, facilitando la conciliación.
En Espiel, las sesiones se desarrollarán los días 24 y 25 de febrero en el Hogar del Pensionista, en horario de 10:00 a 14:00 horas. El calendario continuará el 3 y 4 de marzo en Cuenca (aldea de Fuente Obejuna), el 7 de marzo en Villaviciosa de Córdoba y concluirá el 21 de marzo en La Granjuela, con jornadas intensivas que incluirán almuerzo.
Los encuentros cuentan con la colaboración del Consejo Comarcal de la Mujer del Guadiato, la Mancomunidad de Municipios del Valle del Guadiato y los ayuntamientos implicados. Las personas interesadas pueden inscribirse a través del correo somosguadiato@cicbata.org.
Implicación del tejido empresarial
El proyecto dará un paso más este viernes 27 de febrero, con su presentación oficial ante empresas, personas autónomas y emprendedoras en un desayuno organizado por Asempe-Guadiato en Belmez.
La adhesión permitirá a las empresas acceder a una herramienta de diagnóstico desarrollada por la Universidad de Córdoba para evaluar su grado de alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), participar en formación especializada e integrarse en dinámicas de colaboración e innovación territorial.
Además, las entidades adheridas podrán obtener el distintivo ‘Somos Turismo WeODS’, un sello acreditable en convocatorias públicas que refuerza su posicionamiento en un mercado cada vez más orientado a la sostenibilidad y la responsabilidad social.
Fijar población y generar oportunidades
Durante los próximos tres años, el proyecto trabajará para consolidar un modelo de turismo sostenible que contribuya a fijar población, generar empleo y fortalecer el tejido social en esta comarca del norte de Córdoba, situando a mujeres y juventud como protagonistas del desarrollo.
CIC Batá, entidad impulsora, cuenta con más de 30 años de trayectoria en educación para el desarrollo, cooperación internacional y empleo para personas vulnerables.
- Almodóvar del Río se opone al permiso de investigación para reabrir la mina de Calamón
- La Junta de Andalucía pone en marcha un estudio sobre la Autovía del Olivar entre Cabra y el enlace con la N-432 para abordar mejoras
- La Junta recibe nueve ofertas de empresas interesadas en la mejora de la carretera que conecta Córdoba y Jaén
- Javier Fernández se proclama en Villanueva de Córdoba nuevo campeón de España cortando jamón
- La Diputación pide a la Junta que paralice todos los proyectos de plantas de biogás en la provincia de Córdoba
- De Grazalema a la Subbética: una esponja de roca que absorbe y libera el agua en las montañas del sur de Córdoba
- La mina Oropesa de Fuente Obejuna integrará un horno de fundición de estaño en Cáceres
- El choque de dos camiones en la autovía A-45 a la altura de Aguilar provoca importantes retenciones de tráfico