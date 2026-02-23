Espiel inaugura los encuentros para crear rutas turísticas con perspectiva de género en el Guadiato.

El municipio de Espiel acogerá mañana el primero de los Encuentros Formativos ‘Voces y Rutas de la Mujer en el Guadiato’, una iniciativa que contempla cuatro sesiones destinadas a diseñar itinerarios turísticos y culturales con perspectiva de género en la comarca.

La actividad se enmarca en el proyecto ‘Somos Turismo WeODS Guadiato 2030’, impulsado por CIC Batá con el apoyo de la Fundación La Caixa dentro de la convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural. El objetivo es integrar la mirada de género en la estrategia turística del territorio, poniendo en valor referentes femeninos, espacios significativos, historias de vida y aportaciones sociales, culturales y económicas de las mujeres del Guadiato.

Participación activa y conciliación

Cada encuentro se plantea como un espacio participativo en el que las asistentes podrán identificar elementos patrimoniales y relatos propios para configurar nuevas rutas culturales vinculadas a la memoria y al reconocimiento social. Todos los talleres contarán con servicio de ludoteca, facilitando la conciliación.

En Espiel, las sesiones se desarrollarán los días 24 y 25 de febrero en el Hogar del Pensionista, en horario de 10:00 a 14:00 horas. El calendario continuará el 3 y 4 de marzo en Cuenca (aldea de Fuente Obejuna), el 7 de marzo en Villaviciosa de Córdoba y concluirá el 21 de marzo en La Granjuela, con jornadas intensivas que incluirán almuerzo.

Los encuentros cuentan con la colaboración del Consejo Comarcal de la Mujer del Guadiato, la Mancomunidad de Municipios del Valle del Guadiato y los ayuntamientos implicados. Las personas interesadas pueden inscribirse a través del correo somosguadiato@cicbata.org.

Implicación del tejido empresarial

El proyecto dará un paso más este viernes 27 de febrero, con su presentación oficial ante empresas, personas autónomas y emprendedoras en un desayuno organizado por Asempe-Guadiato en Belmez.

Espiel inaugura los encuentros para crear rutas turísticas con perspectiva de género en el Guadiato. / CÓRDOBA

La adhesión permitirá a las empresas acceder a una herramienta de diagnóstico desarrollada por la Universidad de Córdoba para evaluar su grado de alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), participar en formación especializada e integrarse en dinámicas de colaboración e innovación territorial.

Además, las entidades adheridas podrán obtener el distintivo ‘Somos Turismo WeODS’, un sello acreditable en convocatorias públicas que refuerza su posicionamiento en un mercado cada vez más orientado a la sostenibilidad y la responsabilidad social.

Fijar población y generar oportunidades

Durante los próximos tres años, el proyecto trabajará para consolidar un modelo de turismo sostenible que contribuya a fijar población, generar empleo y fortalecer el tejido social en esta comarca del norte de Córdoba, situando a mujeres y juventud como protagonistas del desarrollo.

Noticias relacionadas

CIC Batá, entidad impulsora, cuenta con más de 30 años de trayectoria en educación para el desarrollo, cooperación internacional y empleo para personas vulnerables.