Educación destina 350.000 euros a la cubierta del colegio Castillo Anzur de Puente Genil, dañada por el temporal

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y FP, Diego Copé, ha anunciado que la Junta de Andalucía destinará 350.000 euros a las obras de reparación de la cubierta del colegio Castillo de Anzur de Puente Genil. Esta obra formará parte de las inversiones del Plan Andalucía Actúa de la Junta para paliar los daños de los temporales que han azotado la comunidad autónoma estas últimas semanas.

Copé ha hecho este anuncio en el transcurso de una visita a las instalaciones del centro, en la que ha estado acompañado por el alcalde, Sergio Velasco y la concejala de Cultura, Educación y Turismo, María Delgado. Sobre las obras, el delegado ha indicado que el inicio de las mismas será inminente, "con el objetivo de que el centro esté en las mejores condiciones posibles para que los niños y niñas puedan aprender de la mejor forma posible".

Por su parte, el alcalde indicó que "es un centro que tiene unas instalaciones magníficas, pero un talón de Aquiles en la cubierta, y estas últimas borrascas la han deteriorado aún más, por lo que era importantísimo que se pudiera acometer una intervención de estas características". "Además, estamos en un lugar en crecimiento, en una zona de expansión en Puente Genil y eso va a hacer que tengamos más viviendas rodeando este colegio que tiene capacidad para seguir aumentando su número de alumnos. Reúne el buen trabajo de la comunidad educativa con unas instalaciones competitivas que son fundamentales para Puente Genil", concluyó.

Aula matinal para el CEIP José María Pemán

De otro lado, el CEIP José María Pemán contará con aula matinal el próximo curso 2026/27. Ese ha sido otro de los grandes anuncios que ha realizado el delegado territorial de Desarrollo Educativo y FP durante su visita, en la que ha afirmado que esta medida que tiene por objeto "reforzar los servicios complementarios de Puente Genil".

"Este es el trabajo que hacemos, apoyar a los docentes, colaborar con los ayuntamientos y dotar de todos los recursos posibles al sistema público para que sea un sistema de calidad, donde los docentes puedan enseñar en las mejores condiciones y los alumnos puedan aprender también en las mejores condiciones". Sobre las previsiones de cara al próximo curso y ante la inminente apertura del proceso de escolarización, Copé anunció el descenso de la ratio de 25 a 22 alumnos, y que el próximo curso habrá 17 unidades educativas más en la provincia.

Otras inversiones en centro educativos

"Este año en los programas sobre mejora de centros, confort térmico y dispositivo digitales se han invertido más de un millón de euros en Puente Genil, a lo que se suma la implantación de un sistema de refrigeración adiabática en el IES Manuel Reina, con un valor aproximado de 425.000 euros y el histórico de inversiones en materia educativa desde que Juanma Moreno es presidente de la Junta supera ya los 3,3 millones de euros", dijo Copé.

El alcalde calificó las palabras del delegado como "buenas noticias" para Puente Genil. "Ya las tuvimos hace algún tiempo cuando se puso en marcha un comedor escolar en el colegio Miragenil, que era una demanda grande que había; y también teníamos una petición histórica del aula matinal para el colegio José María Pemán, que tiene más de 400 alumnos, siendo el segundo colegio público con más alumnos en la localidad".