Infraestructuras
La Diputación de Córdoba espera que a mediados de esta semana se declare apta para el consumo el agua de Rute e Iznájar
Ambos municipios están siendo abastecidos con camiones cisternas
E. P.
El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha señalado este lunes que, "si todo va bien", a mediados de la presente semana se declarará "apta" para el consumo humano el agua corriente de los municipios cordobeses de Rute e Iznájar, que actualmente están siendo abastecidos con camiones cisterna después de que se declarara no apta el agua del manantial de La Hoz, del que se nutren ambos municipios, como consecuencia del temporal que elevó el nivel de turbidez.
Así se ha expresado el también presidente de la Empresa Provincial de Aguas (Emproacsa) en respuesta a preguntas de los periodistas, detallando que "el viernes estuvimos viendo ya los parámetros normales, y ahora empezamos con la primera analítica" de tres que hay que realizar "consecutivamente, cada 24 horas".
Dichos análisis de las aguas, según ha concretado el presidente, se llevan a cabo con el objetivo de que la Junta de Andalucía declare que el agua "está apta para el consumo". Así las cosas, Fuentes cree que el agua volverá "esta semana, sin falta. Estamos empezando hoy lunes, pues el miércoles, si todo va bien, como parece que va, creo que podemos normalizar la situación".
Emproacsa activó el 6 de febrero un dispositivo de emergencia
Para concluir, el presidente provincial ha explicado que "el jueves aparecieron unas puntas en el manantial, no se conseguía bajar pero a partir de jueves, viernes y sábado empezó ya a bajar considerablemente", por lo que "esperemos que a mediados de semana tengamos ya normalidad en el consumo de agua".
Cabe recordar que la Diputación, a través de Emproacsa, activó el 6 de febrero un dispositivo de emergencia de suministro alternativo de agua potable para uso alimentario mediante vehículos cisterna con el objetivo de garantizar el abastecimiento a Rute e Iznájar.
Los núcleos afectados por esta medida son Iznájar, El Higueral, Cierzos y Cabrera, Arroyo de Priego, Solerche, El Jaramillo, El Lorite, Los Juncares, La Celada, La Fuente del Conde, Los Ventorros de Balerna, El Adelantado, Las Chozas, La Hoz, Corona-Algaida-Gata, Los Concejos, Alarconas-Antorchas, Montes Claros, Arroyo del Cerezo, Valenzuela y Llanadas y Rute.
- Almodóvar del Río se opone al permiso de investigación para reabrir la mina de Calamón
- La Junta de Andalucía pone en marcha un estudio sobre la Autovía del Olivar entre Cabra y el enlace con la N-432 para abordar mejoras
- La Junta recibe nueve ofertas de empresas interesadas en la mejora de la carretera que conecta Córdoba y Jaén
- La Diputación pide a la Junta que paralice todos los proyectos de plantas de biogás en la provincia de Córdoba
- De Grazalema a la Subbética: una esponja de roca que absorbe y libera el agua en las montañas del sur de Córdoba
- Javier Fernández se proclama en Villanueva de Córdoba nuevo campeón de España cortando jamón
- La mina Oropesa de Fuente Obejuna integrará un horno de fundición de estaño en Cáceres
- El choque de dos camiones en la autovía A-45 a la altura de Aguilar provoca importantes retenciones de tráfico