Córdoba se sube al carro del hidrógeno verde y promueve sus oportunidades para la industria y el transporte.

La Diputación de Córdoba ha acogido este lunes una jornada sobre La revolución del hidrógeno verde destinada a mostrar a las empresas el potencial que ofrece el hidrógeno verde en la provincia en cuanto a aprovechamiento de toda su cadena de valor. El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha recalcado que el hidrógeno verde "abre unas expectativas muy importantes para reindustrializar Córdoba y agrandar su tejido productivo". En su opinión, la provincia puede convertirse en un "iactor tecnológico y proveedor industrial relevante", además de incrementar su capacidad de generación de empleo ccualificado mediante el suministro de equipos y componententes vinculados a este vector energético. Para ello, ha defendido el “impulso de la industria local a través de la ingeniería”, poniendo como ejemplo el municipio de Dos Torres, donde se ha desarrollado un proyecto ligado a la Formación Profesional junto a una empresa que exporta ingeniería a nivel internacional.

Por su parte, el delegado de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Agustín López, ha coincidido en la necesidad de despertar el interés empresarial en torno al hidrógeno verde, que supone “una oportunidad industrial para Córdoba”. López ha avanzado que es “inminente” la convocatoria de incentivos específicos para la cadena de valor del hidrógeno verde por importe de 51 millones de euros, dentro de la línea de ayudas ya activada meses atrás. Esta convocatoria tendrá como objetivo impulsar a la industria para que incorpore nuevos procesos de fabricación ligados al hidrógeno verde, producción energética asociada, sustitución de maquinaria y componentes aplicables no solo a la producción final, sino a lo largo de todo el proceso industrial.

Oportunidad en el sector metalmecánico

El delegado ha señalado que la provincia puede encontrar una oportunidad especialmente relevante en el sector metalmecánico, donde Córdoba cuenta con una industria consolidada, así como en el ámbito del frío industrial en Lucena y en el sector logístico. “El hidrógeno verde puede jugar un papel muy importante para el transporte pesado y las flotas de camiones como combustible alternativo”, ha afirmado. Según López, la jornada pretende explorar estas posibilidades para avanzar en soberanía energética.

El presidente del Clúster Andaluz del Hidrógeno, Francisco Montalbán, ha explicado que Córdoba es una de las provincias con mayores oportunidades para desarrollar industria, negocios y empleo vinculado a las tecnologías del hidrógeno verde, dentro de la estrategia europea de descarbonización y mejora de la independencia tecnológica y energética.

“Tenemos que abandonar la dependencia de los combustibles fósiles por salud, por seguridad y por autonomía, y eso se consigue con hidrógeno verde y electrificación”, ha señalado. Asimismo, ha destacado la importancia de que la sociedad conozca las oportunidades, ventajas y esfuerzos necesarios para adaptarse a esta nueva tecnología, que contribuirá a un futuro más estable, seguro y saludable.

Córdoba se sube al carro del hidrógeno verde y promueve sus oportunidades para la industria y el transporte / A. J. González

Montalbán ha indicado que la industria del frío de Lucena es uno de los sectores que ya se está beneficiando de este potencial gracias a empresas como Keyter Intarcon, que trabaja desde hace tiempo con hidrógeno. También ha apuntado al sector logístico, tecnológico y a la industria auxiliar como ámbitos con gran margen de crecimiento, al tiempo que ha asegurado que esta tecnología “generará miles de nuevos empleos y orientará muchos puestos actuales hacia actividades más tecnológicas y de mayor valor añadido”.

De momento, en Córdoba "no existen proyectos concretos" de producción o aprovechamiento del hidrógeno verde. “Por eso estamos aquí, para intentar promover alguno”, ha afirmado Montalbán, quien ha destacado que empresas como Magtel ya desarrollan proyectos de energías renovables y almacenamiento energético vinculados a esta tecnología.

Experiencia de Magtel en este campo

En este sentido, el director de I+D+i de Magtel, Álvaro Sánchez, ha detallado que la compañía ha culminado la construcción y puesta en marcha de una planta pionera que hibrida generación y consumo de hidrógeno mediante pila de combustible, integrada con baterías de ion-litio para ofrecer servicios de flexibilidad a la red eléctrica. El proyecto, denominado AdGrid, ya ha sido finalizado.

Sánchez ha señalado que Magtel ha demostrado “una solución pionera que permite escalar la aplicación del hidrógeno respecto a su uso actual y posicionarse en el sector”. La empresa cuenta con capacidades transversales en infraestructuras eléctricas, mecánicas y sistemas de control, y ha desarrollado en AdGrid un avanzado Energy Management System para optimizar la planificación de las plantas de hidrógeno, reduciendo la degradación y el coste de producción.

Córdoba se sube al carro del hidrógeno verde y promueve sus oportunidades para la industria y el transporte. / A. J. González

Asimismo, desde su departamento de I+D+i, la compañía trabaja en la ingeniería, tramitación y promoción de nuevos proyectos vinculados al hidrógeno verde. En cuanto al aprovechamiento de la cadena de valor, Sánchez ha subrayado que el hidrógeno puede mejorar la autonomía energética de las empresas, ya que compite con ventaja frente a las baterías en aplicaciones de larga distancia o larga duración. Aunque todavía existen tecnologías en fase de investigación, ha señalado que ya hay nichos donde el hidrógeno es competitivo, especialmente con el apoyo institucional.

Además del sector del frío, pueden beneficiarse la logística, el transporte intensivo y aquellas actividades que requieran elevada autonomía energética. En España, el hidrógeno puede complementar otras fuentes renovables y aportar autosuficiencia a infraestructuras no conectadas permanentemente a la red eléctrica.

Magtel recuerda que las instalaciones de hidrógeno requieren infraestructuras eléctricas, conexiones mecánicas, distribución de gas y sistemas de control, lo que implica la participación de múltiples ramas de la ingeniería. En materia de empleo, ha indicado que Magtel ya está incorporando personal que trabaja en proyectos de hidrógeno verde, tanto en ejecución de infraestructuras como en tramitación e ingeniería.