El Ayuntamiento de Palma del Río renueva la colección del museo Victorio y Lucchino con una inversión de 26.000 euros

La delegación de Turismo del Ayuntamiento de Palma del Río ha acometido una importante inversión para renovar la colección y la tecnología del museo Victorio y Lucchino, que atrae cada vez más visitantes a la ciudad. Según Mari Ángeles Zamora, concejala de Turismo, la inversión "se ha realizado para proyectar aún más el museo de Victorio y Lucchino", ya que tiene "muchisimas visitas tanto de particulares como de grupos, profesionales o estudiantes". Para la concejala es importante cambiar porque "ya llevábamos unos años con la misma colección y había muchas personas que nos decían que querían volver a visitarlo".

La inversión ha afectado a los diseños de dos salas, Alegría de Vivir y Estrellas en la noche, donde se ha cambiado "el 80% de la colección" incorporando nuevos vestidos, diseños y complementos. "La sala que no se ha cambiado es la de novias, la intención es cambiarla el año que viene", comenta Zamora.

"Además de los cambios de colección también se cambian los proyectores" y se ha hecho una importante inversión en merchandising, dedicando 8.000 euros a reponer lo que ya existía como monederos, tazas, camisetas, llaveros, pulseras, fundas de gafas y se han incorporado bolsos a la tienda del museo.

Detalle de algunos de los vestidos más emblemáticos de la colección Victorio y Lucchino. / J. Muñoz

José Víctor Rodríguez, 50% de la pareja de diseñadores y palmeño, ha estado muy implicado en este cambio. Él mismo protagoniza varios vídeos que se están lanzando a través de las redes sociales invitando a la ciudadanía a conocer el museo. José Víctor expresa en uno de ellos que el museo es "la historia de nuestra vida".

Las salas renovadas

En la sala Alegría de Vivir podemos ver un nuevo vestido rojo que "se hizo para un anuncio en televisión de Cruzcampo", o un "modelo de mostacillas que está todo hecho a mano y tiene más de 2 millones de mostacillas, y lo hicimos para Elle Macpherson", explica José Víctor en uno de los vídeos elaborados por la delegación municipal de Turismo. También se pueden ver vestidos lucidos por Rania de Jordania, Elena Kurkova o Inés Sastre. "Son todos trajes muy emblemáticos que todos tienen una historia", defiende el diseñador natural de Palma del Río, quien aprovecha también el vídeo para invitar a todos a pasar un día en la ciudad y probar su gastronomía y su naranja, que califica como "la mejor del mundo".

El museo tuvo más visitas en 2025

Desde Turismo también han visto incrementado el número de visitas durante el 2025, que han sido un total de 4.899. En la oficina de turismo, con el resto de museos, se ha atendido a 11.489 personas. Además, se ha rebajado el precio de la entrada al museo -"pasamos de 5 euros a 3 para particulares y de 3 euros a 1 para grupos de más de 15 personas, indica la concejala-, y además, los domingos la visita es gratuita. Zamora también hace una invitación a la ciudadanía a "que pase por el museo" y anuncia que en el mes de mayo, "coincidiendo con el día de los museos, se hará una jornada de puertas abiertas".

El museo está abierto de miércoles a domingo de 10.00 a 14.00 horas y jueves y viernes también en horario de tarde, de 16.30 a 18.30 horas. Se encuentra en el Espacio Cultural Santa Clara y en su recorrido se puede observar desde el proceso creativo de los diseñadores en su taller hasta los diseños más exclusivos de fiesta y novia de la pareja. Toda una experiencia para el visitante y para los amantes de la moda.