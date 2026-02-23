Seguridad
AUGC denuncia que los nuevos destinos no aumentan la plantilla de la Guardia Civil en Córdoba
Solo llegan 12 agentes mientras otros 12 se marchan y casi 200 vacantes siguen sin cubrir en la provincia, asegura la asociación
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado, en una nota de prensa, que la reciente publicación de destinos en la Guardia Civil no supondrá un incremento real de efectivos en la provincia de Córdoba, que continúa siendo, según la organización, una de las provincias con menos agentes.
De los más de 3.000 destinos adjudicados a nivel nacional, solo 20 corresponden a Córdoba, pero ocho de ellos son traslados internos dentro de la propia provincia, por lo que el balance final es de 12 guardias civiles que llegan de fuera y otros 12 que se marchan, lo que deja la plantilla sin crecimiento neto.
Casi 200 vacantes sin cubrir
AUGC recuerda que la provincia arrastra cerca de 200 vacantes sin cubrir y que en los últimos años ha venido perdiendo efectivos, agravado además por los agentes que han pasado a situación de reserva o retiro en los últimos meses.
La asociación considera “indignante” que, tras la resolución de destinos, algunas unidades incluso pierdan efectivos, como los puestos de Montilla, Baena, Priego de Córdoba, Cabra, Rute, Carcabuey, Belmez, Moriles y Benamejí.
En contraste, el Puesto Principal de Puente Genil gana cuatro agentes; los destacamentos de Tráfico de Córdoba y Lucena, y los puestos de Villa del Río y Peñarroya, aumentan en dos; mientras que otras unidades solo suman un efectivo.
“Situación muy preocupante”
AUGC alerta de que Córdoba se sitúa entre las cinco provincias españolas que menos refuerzos reciben en esta resolución, representando poco más del 3% de los efectivos asignados en Andalucía.
Según la asociación, esta falta de personal provoca que muchos puestos apenas puedan abrir sus dependencias para atención al público y que las patrullas deban formarse con efectivos de distintas unidades para cubrir varias poblaciones simultáneamente.
340 agresiones en cinco años
La organización vincula esta situación no solo con el aumento de la criminalidad y la presencia de delincuencia organizada, sino también con la seguridad de los propios agentes. Entre 2020 y 2024 se registraron 340 agresiones a guardias civiles en la provincia de Córdoba, cifra que, según AUGC, supera a la del resto de provincias andaluzas y supone un incremento del 78% en ese periodo.
AUGC insiste en que la provincia necesita un refuerzo estructural urgente y reclama a las administraciones una respuesta acorde a la situación real de déficit de plantilla.
