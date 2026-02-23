El alcalde de San Sebastián de los Ballesteros invita a Teresa a conocer el pueblo donde podrían estar sus raíces

El alcalde de San Sebastián de los Ballesteros, Javier Maestre, ha invitado a Teresa, la bióloga que fue adoptada en Gerendain (Pamplona) hace 52 años y que ahora está rastreando sus orígenes en este pueblo de Córdoba, a visitar el municipio para intentar ayudarla en la medida de lo posible. "De momento, no tenemos constancia de ninguna familia que pueda estar relacionada con este caso, pero le abrimos las puertas desde el Ayuntamiento por si quiere continuar su investigación aquí y podemos ayudarla en algo", ha explicado el edil.

Maestre ha indicado que muchas de las personas de este pueblo tienen el árbol genealógico de su familia, algo relativamente sencillo en comparación con otros territorios, ya que el pueblo tiene 260 años de historia y la gran mayoría de sus habitantes procede de los colonos que se instalaron en el pueblo cuando se fundó por parte de Carlos III.

También ha recordado que en los años 70 se produjo una emigración masiva desde San Sebastián de los Ballesteros hasta Sabadell, por motivos laborales, y que más de la mitad de los residentes se desplazaron a Cataluña, por lo que no es descabellado pensar que si el origen de Teresa está ahí, sus ascendentes se hubieran desplazado como otros vecinos a esta ciudad.

Actualmente, San Sebastián de los Ballesteros y Sabadell tienen una relación muy estrecha ya que las personas que emigraron fundaron allí una agrupación que este año cumple 50 años. En 2021, tuvo lugar el hermanamiento entre ambos pueblos y este año habrá una comemoración del aniversario el próximo mes de octubre, en la que se exhibirán en el pueblo y en Córdoba capital algunas de las tradiciones catalanas más populares como los castellets o la sardana.