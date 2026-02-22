Rute despide el Carnaval con un multitudinario Domingo de Piñata

El Carnaval de Rute llega a su final después de nueve días de fiesta. Este Domingo de Piñata un gran pasacalles ha recorrido las calles de la villa llenándolas de colorido y alegría, de un pueblo que demuestra que sabe vivir la fiesta. Grupos de amigos y familias al completo se han disfrazado en la mayoría de los casos con mucha imaginación.

Desde el mediodía el paseo de Francisco Salto se ha llenado de máscaras y ambiente con las actuaciones musicales programadas por la concejalía de Festejos. A media tarde, la asociación Cuenta Conmigo ha preparado una gran merienda para recaudar fondos para los talleres que organiza y a continuación a comenzado el divertido pasacalles en un fin de semana marcado por una temperatura primaveral. El alcalde de Rute, David Ruiz, también disfrazado, ha agradecido a sus vecinos la alta participación durante todos estos días, haciendo grandes nuestras tradiciones, ha dicho.