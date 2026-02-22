Izquierda Unida renueva su asamblea local en Bujalance

Izquierda Unida en Bujalance ha renovado su asamblea local, iniciando una nueva etapa con el objetivo de “plantear un cambio real frente a la dejadez constante que sufre el municipio”, según una nota remitida por la formación. La nueva dirección estará encabezada por Eugenio Manuel Marzo Rodríguez, graduado en Historia del Arte por la Universidad de Córdoba, con formación de posgrado en gestión del patrimonio y docencia, y actualmente vinculado al ámbito educativo y cultural.

"Aire fresco"

Desde la organización destacan que esta renovación busca aportar un “aire fresco” al proyecto de la izquierda en Bujalance, combinando la energía y las ideas de la juventud con la experiencia de quienes ya han trabajado históricamente por la ciudadanía. “Es fundamental que los jóvenes se involucren, traigan nuevas perspectivas y refuercen la participación política. Con su impulso y la experiencia de quienes nos preceden, podemos fortalecer la izquierda y ofrecer una alternativa clara frente a la derecha”, subraya Eugenio Manuel Marzo Rodríguez. En el plano municipal, IU denuncia una gestión marcada por la “desigualdad y la falta de planificación”.

'Baile de los Señores'

“Las obras se concentran únicamente en el centro del pueblo mientras muchas calles presentan un estado lamentable, con socavones y problemas de conservación”, señalan. También critican actuaciones recientes, como la intervención en la red de colectores de dos calles cuya pavimentación “se levantó en menos de diez días”, un ejemplo de mala ejecución. Especialmente grave califican lo ocurrido en el Parque Periurbano de Jesús, donde una gran actuación supuso la desaparición de un edificio histórico del siglo XIX conocido como el Baile de los Señores. “Se anunció un proyecto ambicioso, pero hoy no hay ni proyecto ni edificio. Se ha perdido patrimonio y no hay explicación convincente”, denuncian.

Junto a estas cuestiones locales, la nueva asamblea conecta su trabajo con la defensa de los servicios públicos, poniendo el foco especialmente en la sanidad. “En Bujalance hemos estado casi medio año sin pediatra y seguimos con carencias importantes. No se puede jugar así con la salud de nuestros vecinos y vecinas”, advierten. Para IU, la defensa de la sanidad pública debe ser una “prioridad política clara frente al deterioro progresivo de los servicios”. La nueva dirección concluye que IU quiere ser “la alternativa real que trabaje por y para la gente, desde la cercanía y la defensa de los derechos conquistados”, apostando por un “proyecto renovado, con juventud comprometida, aire fresco y la experiencia de quienes históricamente han defendido los intereses de la ciudadanía en Bujalance”.