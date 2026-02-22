Disfraces, buena música y disfrute en el Carnaval de Palma del Río

La fiesta de Don Carnal en Palma del Río se ha vivido durante este fin de semana con el encuentro de agrupaciones carnavalescas en el teatro Coliseo, donde se dieron cita cuatro agrupaciones locales y la chirigota de Écija de los hermanos Castro Nos hemos venío arriba. Entre las locales, la Agrupación Carnavalesca Feminista Se acabó, con aires de María Jiménez, que ha sido la única agrupación de Palma del Río que ha participado también en el COAC de Córdoba. También jugaron un papel fundamental en la tarde del sábado la asociación Andanzas, los infantiles Los Espaguetinis y la agrupación Quién te ha visto y quién te ve. El público joven siguió la fiesta en el paseo Alfonso XIII y en la explanada del mercadillo donde la música fue cosa de Mazu y Diego Ruiz. Un encuentro con disfraces originales, buena música y disfrute de que por fin había salido el sol.

Domingo de Piñata

En este Domingo de Piñata la fiesta estaba en cualquier rincón de la ciudad. Cruzando por la calle, en un bar, en el paseo, en la plaza o en la casa de la vecina se observaban piratas, animadoras, superhéroes, monjes, pistoleros y un sinfín de personajes que han tomado las calles para expresar su creatividad y ponerle color a la vida. La ciudad se ha volcado este domingo porque ha sido uno de los primeros fines de semana con sol en la ciudad y más si cabe después de las inundaciones de estos últimos días donde muchos han vivido con miedo la crecida de los ríos. En el paseo comenzó una concentración de disfrazados y también de las agrupaciones junto a la música de Dj Xato. A eso de las 6 de la tarde, llegaron los chicos de Charandonga para trasladar a todos a la Plaza Mayor de Andalucía, aunque allí ya había gente esperando dándolo todo. En la plaza se encontraron todos disfrazados, las agrupaciones, grupos de amigos y visitantes que comentaban todo disfraz a su paso. Con Trueno Azul oscureció y finalizó la diversión para dar paso al lunes.