Detenido en Baena por robar en un bar de Luque relojes antiguos y armas valoradas en 4.000 euros

La Guardia Civil de Córdoba ha detenido a un vecino de Baena por robar en un establecimiento de hostelería de Luque una colección de relojes antiguos, armas y otros objetos valorados en alrededor de 4.000 euros.

Segun ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa, los agentes tuvieron conocimiento, a través de una denuncia presentada en el Puesto de la Guardia Civil de Luque, que entre los días 4 y 5 de febrero, se había cometido un robo en un establecimiento de hostelería de la localidad. Según el relato de los hechos, un autor desconocido, tras acceder al interior del establecimiento, forzando uno de los accesos, había sustraído una colección de relojes antiguos, dos armas inutilizadas y algunos efectos más, valorando en total en unos 4000 euros.

Inmediatamente, la Guardia Civil tras tener conocimiento del robo, inició una investigación para tratar de esclarecer el robo, identificar al presunto autor de los hechos y recuperar los objetos robados.

La información obtenida en la inspección ocular practicada en el lugar del robo, unidos a los obtenidos en la investigación que la Guardia Civil practicó, permitieron obtener indicios suficientes de la presunta autoría del mismo. El acusado es un vecino de la localidad de Baena, que ya ha sido detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza..

Detenido y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente.