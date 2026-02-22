Cultura gastronómica
Bujalance y su fiesta para el paladar: el 'joyo' con aceite, bacalao y habas
Un año más, cientos de bujalanceños y visitantes degustaron el primer zumo de la aceituna obtenidos en este año en la fiesta organizada por la Hermandad de San Isidro Labrador
Numerosos bujalanceños y visitantes, se han dado cita en la edición número 31 de la Fiesta del Joyo, que nuevamente se celebró en la plaza Mayor. Es la fiesta del pueblo andaluz, en la que se vive y disfruta degustando el rico oro líquido, el aceite de oliva virgen bujalanceño, producto estrella de sus fértiles tierras de campiña.
Un año más, este fue un día importante en el que los habitantes de Bujalance y todo aquel que lo visite, podía degustar y saborear los primeros zumos de la aceituna obtenidos en el año, tras la campaña invernal de la recolección, con cosecha de una calidad superior.
Los cientos de asistentes a la Fiesta del Joyo pudieron saborear el pan con bacalao y habas crudas y los diferentes aceites obtenidos en la actual campaña de las almazaras y cooperativas bujalanceñas, que en su conjunto, supone una de las mayores producciones de aceite de la provincia de Córdoba, con una extraordinaria calidad, difícil de superar.
La Fiesta del Joyo fue organizada por la Hermandad de San Isidro Labrador que preside Beni Rodríguez García, contando con la colaboración del Ayuntamiento, Diputación Provincial y todas las almazaras y las panaderías locales, que cedieron el pan y el aceite de forma gratuita.
