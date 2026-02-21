Fiesta popular
Pasacalles, papelillos, música y color en el Carnaval de Fuente Palmera
El recorrido de este año ha estado animado por la batucada Perkufusión del IES Colonial y por la charanga de Castellón Curts Do It
Este sábado Fuente Palmera vivió su día grande de Carnaval, que se ha disfrutado con un inmenso pasacalles lleno de alegría, papelillos y color. La localidad del Valle Medio del Guadalquivir supera cada año en número de disfraces y en la elaboración más trabajada y original de los mismos.
Batucada y charanga
El recorrido del Carnaval del 2026 ha estado animado en esta ocasión por la batucada Perkufusión del IES Colonial y por la charanga de Castellón, Curts Do It.
Este año la gran novedad ha sido la división en dos jornadas del evento, pues el viernes tuvo lugar el pregón, a cargo del chirigotero y músico aguilarense, Jesús Lara, y el festival de agrupaciones con la participación estelar de la comparsa y de la chirigota ganadoras del concurso del Gran Teatro de Córdoba, “Hijos de nadie” y “Las que llevan mucho tiempo sin salir”, además de las chirigotas “Un viaje de carne”, “Yo y mi amigo Paco” y la de La Colonia de Fuente Palmera.
