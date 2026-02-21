Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fiesta popular

Pasacalles, papelillos, música y color en el Carnaval de Fuente Palmera

El recorrido de este año ha estado animado por la batucada Perkufusión del IES Colonial y por la charanga de Castellón Curts Do It

Una estampa del Carnaval de Fuente Palmera 2026.

Una estampa del Carnaval de Fuente Palmera 2026. / E. GUZMÁN

Evaristo Guzmán

Evaristo Guzmán

Fuente Palmera

Este sábado Fuente Palmera vivió su día grande de Carnaval, que se ha disfrutado con un inmenso pasacalles lleno de alegría, papelillos y color. La localidad del Valle Medio del Guadalquivir supera cada año en número de disfraces y en la elaboración más trabajada y original de los mismos.

Batucada y charanga

El recorrido del Carnaval del 2026 ha estado animado en esta ocasión por la batucada Perkufusión del IES Colonial y por la charanga de Castellón, Curts Do It.

Un momento del Carnaval de Fuente Palmera.

Un momento del Carnaval de Fuente Palmera. / E. GUZMÁN

Este año la gran novedad ha sido la división en dos jornadas del evento, pues el viernes tuvo lugar el pregón, a cargo del chirigotero y músico aguilarense, Jesús Lara, y el festival de agrupaciones con la participación estelar de la comparsa y de la chirigota ganadoras del concurso del Gran Teatro de Córdoba, “Hijos de nadie” y “Las que llevan mucho tiempo sin salir”, además de las chirigotas “Un viaje de carne”, “Yo y mi amigo Paco” y la de La Colonia de Fuente Palmera.

Bujalance disfruta de un divertido y multitudinario carnaval

Pasacalles, papelillos, música y color en el Carnaval de Fuente Palmera

La Expiración protagonista del cartel de Semana Santa de Palma del Río

El Carnaval de Rute y su curioso pasacalles temático: militares y pacifistas

El casco urbano de Montilla se transforma en un centro comercial

Abierta al tráfico con restricciones la carretera A-3150 en Palma del Río

Baena celebra la declaración de su Semana Santa como Fiesta de Interés Turístico Internacional

La Junta recibe nueve ofertas de empresas interesadas en la mejora de la carretera que conecta Córdoba y Jaén

