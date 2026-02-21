Izquierda Unida renueva su asamblea local en Priego de Córdoba

Izquierda Unida en Priego de Córdoba ha renovado su asamblea local, iniciando una nueva etapa de trabajo político centrada en la “defensa de los servicios públicos y en la respuesta a las necesidades reales del municipio”. La nueva dirección estará coordinada por Vanesa Tauste Ruiz, junto a Loli Ortiz Toro en la Secretaría y Movimientos Sociales, Juana Cobo Aguilera en Finanzas y Nuria Ortiz Ruiz en Feminismo y Educación.

"El PP no da respuestas eficaces"

Desde la organización destacan que se trata de “una asamblea claramente femenina, comprometida y profundamente vinculada al tejido social de Priego”. IU subraya que esta renovación supone “un impulso para seguir trabajando por y para la gente, escuchando sus problemas y trasladando propuestas concretas a las instituciones”, frente a un gobierno municipal del Partido Popular que, a su juicio, “no está dando respuestas eficaces a las necesidades del municipio”.

La formación se reivindica así como la “alternativa real” en Priego, con un proyecto basado en el trabajo constante y la cercanía. Entre las prioridades inmediatas sitúan la atención a los destrozos provocados por el último temporal. “Es fundamental que se actúe con rapidez y que lleguen las inversiones necesarias para reparar los daños”, señalan, insistiendo en que la ciudadanía necesita soluciones y planificación. La situación sanitaria ocupa también un lugar central. La asamblea vuelve a reclamar el hospital comprometido por el Gobierno andaluz de Juanma Moreno. “Se anunció un hospital para Priego y, a día de hoy, no sabemos nada. Es una infraestructura imprescindible que no puede seguir siendo una promesa incumplida”, denuncian. Además, alertan de la falta de médicos y del funcionamiento “bajo mínimos” del centro de salud, reclamando una unidad más en urgencias que evite que el servicio quede desatendido cuando el facultativo sale a un aviso. A esta situación se suma el estado “lamentable” de infraestructuras como la carretera entre Priego y Cabra, así como la falta de inversiones sostenidas.

Memoria democrática

En materia de memoria democrática, IU denuncia “la reducción a mínimos de la etapa de la Segunda República en el Patronato Niceto Alcalá-Zamora y la devolución de fondos destinados a memoria por no ejecutarlos, incluso con intereses, lo que evidencia una gestión deficiente y falta de compromiso”. Finalmente, la asamblea local enmarca estos problemas en una dinámica más amplia de incertidumbre institucional, señalando que “el Partido Popular en la Diputación está llevando a los ayuntamientos a una situación inaceptable”. A estas alturas de febrero aún no se han aprobado los presupuestos, lo que impide planificar inversiones en calles, plazas e infraestructuras públicas. “Es lamentable que no sepamos con qué recursos contamos”, afirman, criticando el intento del presidente de destinar partidas ordinarias a actuaciones extraordinarias por el temporal en lugar de crear un plan específico. “Ese trilerismo político supone vaciar programas necesarios para los municipios y demuestra una forma de gobernar alejada de las necesidades reales de la ciudadanía”, concluyen.