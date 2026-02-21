La Expiración protagonista del cartel de Semana Santa de Palma del Río

Palma del Río ha presentado este sábado el cartel anunciador de la Semana Santa 2026, una obra realizada al óleo por la artista palmeña María José Luque. La pintura sitúa en el centro de la composición al Cristo crucificado de La Expiración, acompañado en la esquina inferior izquierda por su madre, María Santísima de los Dolores.

Luque cuenta con una amplia trayectoria en la pintura religiosa. Entre sus trabajos destacan las imágenes de San Bernardo, Ecce Homo, la Virgen de la Rosa y San Francisco, que se conservan en la Parroquia de San Francisco de Palma del Río, así como un gran lienzo del Santísimo Cristo del Paño de Moclín. También es autora de la obra ‘El Buen Samaritano’, que preside la sede de Cáritas, y de la representación de los mártires Juan Navas y Blanca de Lucía en la parroquia de La Asunción. Como cartelista, recientemente firmó el cartel del 50 aniversario de la Hermandad de la Borriquita y el de las Glorias 2024.

Durante su intervención, la autora explicó que ha querido “centrar la composición en el instante culminante de la Pasión, el momento de la expiración”. Según detalló, “el rostro del Cristo refleja el dolor propio del sacrificio, pero también la paz serena de quien ha cumplido una misión y la satisfacción íntima de la entrega total”. Junto a Él, añadió, “aparece la Virgen dolorosa, acompañando ese instante definitivo”.

El presidente del Consejo de Hermandades, José Antonio Barraza, afirmó que el cartel “refleja muy bien la identidad de la Hermandad de la Expiración” y lo definió como “el pistoletazo de salida para un tiempo de reflexión como es la Cuaresma”. Asimismo, invitó a los vecinos a participar en los cultos y actos programados por las distintas hermandades y agradeció poder “contar con una creadora local que siente y vive la pasión”.

Barraza anunció además que para la Semana Santa de 2026 se ampliará el número de palcos en la carrera oficial, que podrán acoger a unas 400 personas. Los beneficios obtenidos por su venta se destinarán a la obra social de Futuro Singular.

En el transcurso del acto también se presentó la revista ‘Palma y Pasión’, editada por el Consejo de Hermandades en colaboración con el Ayuntamiento. La publicación incluye los saludas de autoridades civiles y eclesiásticas, entrevistas a los pregoneros y artículos de cada una de las hermandades, además de secciones dedicadas a la actualidad cofrade local.

Asimismo, se proyectó el vídeo promocional de la Semana Santa, producido por el estudio del palmeño Salvador Escobar. El Consejo recordó que el paso de las hermandades por la carrera oficial podrá seguirse nuevamente a través de su canal de YouTube.

La jornada concluyó con la entrega de las pastas a los pregoneros de la Semana Santa 2026. El pregonero juvenil será Antonio José Sánchez Martín, vinculado a la parroquia de La Asunción y miembro de la junta de gobierno de la Hermandad de la Virgen de Belén. Por su parte, la pregonera mayor será Ana Isabel Gamero González, conservadora de la Catedral de Sevilla y estrechamente ligada al mundo cofrade palmeño, al pertenecer a varias hermandades.

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, subrayó que “la presentación del cartel de Semana Santa no es solo un acto cultural, es el pórtico que nos abre las puertas de la fe, de la tradición y del sentimiento. Es el anuncio visual de lo que está por venir”. También felicitó a la autora, deseando que “este cartel sea una ventana que nos invite a vivir intensamente los días que se acercan”.

Al acto asistieron numerosos miembros de las juntas de gobierno de las hermandades palmeñas, así como representantes de la corporación municipal.