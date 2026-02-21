El casco urbano de Montilla se transforma en un centro comercial

El Ayuntamiento de Montilla y la Asociación de Empresarios de Montilla han celebrado este sábado una nueva edición de Montilla Market en el centro comercial abierto, donde 57 establecimientos han participado desde la Puerta de Aguilar hasta la plaza de la Rosa con el objetivo de impulsar el comercio local y fomentar las compras en el corazón de la ciudad.

La jornada ha convertido el casco urbano en un gran escaparate al aire libre, en el que decenas de negocios sacaron sus productos a la calle para entrar en contacto directo con el público en un entorno pensado para facilitar el paseo y la experiencia de compra.

De los comercios participantes, un total de 16 se han desplazado desde otras zonas del municipio para integrarse en esta cita, reforzando el carácter colectivo de una iniciativa concebida como punto de encuentro entre comerciantes y clientes. Además, la actividad se ha desarrollado en horario ininterrumpido, desde las 10.00 de la mañana hasta las 20.30 de la tarde, y contó con el corte de tráfico en la calle Puerta de Aguilar.

En ese sentido, el teniente de alcalde de Desarrollo Local, Valeriano Rosales, ha afirmado que Montilla Market «es una apuesta clara por el comercio local, por nuestras pymes y autónomos, que generan empleo y riqueza en la ciudad».

‘Virgen Extra’ o la calidad del aceite montillano. / J. A. AGUILAR

Asimismo, el responsable municipal de Comercio ha añadido que «desde el Ayuntamiento entendemos que dinamizar el centro no es solo organizar una actividad puntual, sino defender un modelo de ciudad viva, con calles llenas de actividad económica y social».

De manera paralela, la localidad ha reivindicado la calidad de sus aceites de oliva virgen extra con la celebración de la segunda edición de Montilla Virgen Extra en la puerta del Ayuntamiento, donde almazaras y cooperativas han ofrecido degustaciones, catas y actividades formativas para difundir uno de los productos más emblemáticos del municipio.

La jornada, impulsada por el Ayuntamiento , ha reunido a varias firmas del sector oleícola en un evento concebido como escaparate del aceite de oliva virgen extra que se produce en el término municipal. De este modo, el evento ha contado con la participación de Aceites Bellido, Oribu, Cooperativa Nuestra Señora de la Aurora, Pago de Río Frío y, como principal novedad, el Lagar Los Raigones. A ello se sumó José María Penco, director de la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), quien ofreció una charla sobre el papel del olivar como sumidero de carbono y dirigió una cata técnica de aceites.