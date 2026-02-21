El Carnaval de Rute y su curioso pasacalles temático: militares y pacifistas

Rute también se echó a la calle en este fin de semana para celebrar su Carnaval. Unas muy particulares fuerzas armadas tomaron Rute con la invasión más divertida. Miles de participantes protagonizaron su curioso pasacalles temático, que este año de 2026 ha girado en torno a las fuerzas armadas.

Pasacalles

Por ello, las calles ruteñas se llenaron de divertidos militares de todos los rangos, así como algún que otro pacifista, además de aviadores o guerreros de otras épocas. Hubo incluso espacio para recordar a Gila, cuyo número sobre la guerra -o intentando pararla- es más que conocido. Todo ello era una excusa cuyo objetivo único fue el de disfrutar al ritmo de las charangas y la batucada. Tanto el alcalde de Rute, David Ruiz, como los concejales del Consistorio, también participaron en la fiesta carnavalera disfrazados, sumándose así a la celebración en el multitudinario pasacalles.