Fiestas
El Carnaval de Rute y su curioso pasacalles temático: militares y pacifistas
El alcalde de la localidad y sus concejales se unieron al defile de disfraces
Rute también se echó a la calle en este fin de semana para celebrar su Carnaval. Unas muy particulares fuerzas armadas tomaron Rute con la invasión más divertida. Miles de participantes protagonizaron su curioso pasacalles temático, que este año de 2026 ha girado en torno a las fuerzas armadas.
Pasacalles
Por ello, las calles ruteñas se llenaron de divertidos militares de todos los rangos, así como algún que otro pacifista, además de aviadores o guerreros de otras épocas. Hubo incluso espacio para recordar a Gila, cuyo número sobre la guerra -o intentando pararla- es más que conocido. Todo ello era una excusa cuyo objetivo único fue el de disfrutar al ritmo de las charangas y la batucada. Tanto el alcalde de Rute, David Ruiz, como los concejales del Consistorio, también participaron en la fiesta carnavalera disfrazados, sumándose así a la celebración en el multitudinario pasacalles.
- De Grazalema a la Subbética: una esponja de roca que absorbe y libera el agua en las montañas del sur de Córdoba
- La Junta de Andalucía pone en marcha un estudio sobre la Autovía del Olivar entre Cabra y el enlace con la N-432 para abordar mejoras
- Reparan de urgencia una tubería rota que transporta agua de Iznájar al bajo Guadalquivir
- Almodóvar del Río se opone al permiso de investigación para reabrir la mina de Calamón
- La Diputación pide a la Junta que paralice todos los proyectos de plantas de biogás en la provincia de Córdoba
- La mina Oropesa de Fuente Obejuna integrará un horno de fundición de estaño en Cáceres
- El Palacio de Ducal de Fernán Núñez registra más de dos mil visitas tras su restauración
- El choque de dos camiones en la autovía A-45 a la altura de Aguilar provoca importantes retenciones de tráfico