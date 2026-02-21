Celebración
Bujalance disfruta de un divertido y multitudinario carnaval
En la plaza Mayor se han dado cita multitud de bujalanceños con disfraces y máscaras a cada cual más original
Bujalance ha disfrutado este sábado de un multitudinario Carnaval 2026, organizado por la Concejalía de Festejos, Juventud y Cultura, con la colaboración del Grupo Juvenil de Teatro “Cachivaches”, el Grupo de Baile de Elvira Moreno, la Charanga la Pachanga y la Asociación Juvenil La Habana.
La celebración ha comenzado a las 16.30 horas, con la concentración en la plaza Mayor de grupos de máscaras y disfraces, muchos de ellos, ingeniosos y originales, animados por los sones de la charanga La Pachaga y la música de los djs Raúl Ortega, Tonny Serra y Joakin Martín, ubicados en carrozas. La fiesta ha contado con la colaboración de Centro Promi.
Media hora más tarde ha comenzado el multitudinario pasacalles, desfilando por unas animadas calles del centro histórico, totalmente inundadas con un derroche de fantasía, alegría y diversión, hasta llegar a las 20 horas al recinto ferial y al Auditorio Municipal, donde ha tenido lugar la Gran Fiesta de Carnaval, con actuaciones musicales en directo, con djs, baile y concurso de disfraces, con premios para disfraces individuales, por parejas, por grupos y de carritos, así como la coronación del rey y la reina del Carnaval.
Previamente, los centros escolares Inmaculada del Voto y Juan Díaz del Moral, han celebrado su carnaval en la plaza Mayor, con un derroche de imaginación, canciones y coplillas de los propios alumnos de los centros.
