Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vivienda nuevaPrevia Córdoba CFTurismoCaracolesOlivo ÁrticoSenderismoCines de veranoRedada Ciudad JardínAlianza izquierdasVía Crucis
instagramlinkedin

Celebración

Bujalance disfruta de un divertido y multitudinario carnaval

En la plaza Mayor se han dado cita multitud de bujalanceños con disfraces y máscaras a cada cual más original

Ambiente en la plaza Mayor de Bujalance.

Ambiente en la plaza Mayor de Bujalance. / ESCAMILLA

José Escamilla

José Escamilla

Bujalance ha disfrutado este sábado de un multitudinario Carnaval 2026, organizado por la Concejalía de Festejos, Juventud y Cultura, con la colaboración del Grupo Juvenil de Teatro “Cachivaches”, el Grupo de Baile de Elvira Moreno, la Charanga la Pachanga y la Asociación Juvenil La Habana.

La celebración ha comenzado a las 16.30 horas, con la concentración en la plaza Mayor de grupos de máscaras y disfraces, muchos de ellos, ingeniosos y originales, animados por los sones de la charanga La Pachaga y la música de los djs Raúl Ortega, Tonny Serra y Joakin Martín, ubicados en carrozas. La fiesta ha contado con la colaboración de Centro Promi.

Carnaval de Bujalance.

Carnaval de Bujalance. / ESCAMILLA

Media hora más tarde ha comenzado el multitudinario pasacalles, desfilando por unas animadas calles del centro histórico, totalmente inundadas con un derroche de fantasía, alegría y diversión, hasta llegar a las 20 horas al recinto ferial y al Auditorio Municipal, donde ha tenido lugar la Gran Fiesta de Carnaval, con actuaciones musicales en directo, con djs, baile y concurso de disfraces, con premios para disfraces individuales, por parejas, por grupos y de carritos, así como la coronación del rey y la reina del Carnaval.

Noticias relacionadas

Previamente, los centros escolares Inmaculada del Voto y Juan Díaz del Moral, han celebrado su carnaval en la plaza Mayor, con un derroche de imaginación, canciones y coplillas de los propios alumnos de los centros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De Grazalema a la Subbética: una esponja de roca que absorbe y libera el agua en las montañas del sur de Córdoba
  2. La Junta de Andalucía pone en marcha un estudio sobre la Autovía del Olivar entre Cabra y el enlace con la N-432 para abordar mejoras
  3. Almodóvar del Río se opone al permiso de investigación para reabrir la mina de Calamón
  4. Reparan de urgencia una tubería rota que transporta agua de Iznájar al bajo Guadalquivir
  5. La Diputación pide a la Junta que paralice todos los proyectos de plantas de biogás en la provincia de Córdoba
  6. La mina Oropesa de Fuente Obejuna integrará un horno de fundición de estaño en Cáceres
  7. El Palacio de Ducal de Fernán Núñez registra más de dos mil visitas tras su restauración
  8. El choque de dos camiones en la autovía A-45 a la altura de Aguilar provoca importantes retenciones de tráfico

Bujalance disfruta de un divertido y multitudinario carnaval

Bujalance disfruta de un divertido y multitudinario carnaval

Pasacalles, papelillos, música y color en el Carnaval de Fuente Palmera

Pasacalles, papelillos, música y color en el Carnaval de Fuente Palmera

La Expiración protagonista del cartel de Semana Santa de Palma del Río

La Expiración protagonista del cartel de Semana Santa de Palma del Río

El Carnaval de Rute y su curioso pasacalles temático: militares y pacifistas

El Carnaval de Rute y su curioso pasacalles temático: militares y pacifistas

El casco urbano de Montilla se transforma en un centro comercial

El casco urbano de Montilla se transforma en un centro comercial

Abierta al tráfico con restricciones la carretera A-3150 en Palma del Río

Abierta al tráfico con restricciones la carretera A-3150 en Palma del Río

Baena celebra la declaración de su Semana Santa como Fiesta de Interés Turístico Internacional

Baena celebra la declaración de su Semana Santa como Fiesta de Interés Turístico Internacional

La Junta recibe nueve ofertas de empresas interesadas en la mejora de la carretera que conecta Córdoba y Jaén

La Junta recibe nueve ofertas de empresas interesadas en la mejora de la carretera que conecta Córdoba y Jaén
Tracking Pixel Contents