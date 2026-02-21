Bujalance disfruta de un divertido y multitudinario carnaval

Bujalance ha disfrutado este sábado de un multitudinario Carnaval 2026, organizado por la Concejalía de Festejos, Juventud y Cultura, con la colaboración del Grupo Juvenil de Teatro “Cachivaches”, el Grupo de Baile de Elvira Moreno, la Charanga la Pachanga y la Asociación Juvenil La Habana.

La celebración ha comenzado a las 16.30 horas, con la concentración en la plaza Mayor de grupos de máscaras y disfraces, muchos de ellos, ingeniosos y originales, animados por los sones de la charanga La Pachaga y la música de los djs Raúl Ortega, Tonny Serra y Joakin Martín, ubicados en carrozas. La fiesta ha contado con la colaboración de Centro Promi.

Carnaval de Bujalance. / ESCAMILLA

Media hora más tarde ha comenzado el multitudinario pasacalles, desfilando por unas animadas calles del centro histórico, totalmente inundadas con un derroche de fantasía, alegría y diversión, hasta llegar a las 20 horas al recinto ferial y al Auditorio Municipal, donde ha tenido lugar la Gran Fiesta de Carnaval, con actuaciones musicales en directo, con djs, baile y concurso de disfraces, con premios para disfraces individuales, por parejas, por grupos y de carritos, así como la coronación del rey y la reina del Carnaval.

Previamente, los centros escolares Inmaculada del Voto y Juan Díaz del Moral, han celebrado su carnaval en la plaza Mayor, con un derroche de imaginación, canciones y coplillas de los propios alumnos de los centros.