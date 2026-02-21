Baena celebra la declaración de su Semana Santa como Fiesta de Interés Turístico Internacional

El Teatro Liceo de Baena ha acogido este sánadp, bajo el título de “Baena, Pasión Universal”, el acto institucional organizado por el Ayuntamiento con motivo de la reciente concesión del título de Fiesta de Interés Turístico Internacional a la Semana Santa baenense, una distinción que reconoce el valor histórico, cultural y patrimonial de una celebración única en el panorama cofrade andaluz y español.

El evento, concebido como homenaje y celebración colectiva, ha reunido a autoridades civiles y religiosas, representantes del tejido cofrade y numerosos vecinos que quisieron compartir un momento que ya forma parte de la historia de la ciudad. La alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, ha presidido el acto, acompañada por el presidente de la Diputación de Córdoba Salvador Fuentes; el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina; la subdelegada del Gobierno de España en Córdoba, Ana María López Losilla; el presidente de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa; y el alcalde de Puente Genil y presidente de Caminos de Pasión, Sergio Velasco, entre otras autoridades.

Uno de los momentos centrales de la velada ha sido el reconocimiento a las Cofradías a la Agrupación de Cofradías de Semana Santa, encarnado en las personas de sus presidentes, tanto el actual como los que han ostentado el cargo en etapas anteriores. Con este gesto, el Ayuntamiento ha querido poner en valor el trabajo constante y silencioso de quienes, durante décadas, han contribuido a engrandecer y proyectar la Semana Santa de Baena más allá de sus fronteras.

El acto ha incluido además una representación simbólica de la tradicional “Visita a los Sagrarios”, en la que participaron hermanos de cada una de las hermandades de la Semana Santa baenense, junto a una representación de las Turbas de Judíos, tanto de la Cola Blanca como de la Cola Negra. La escenificación ha permitido trasladar al escenario del Liceo la esencia y singularidad de una Semana Santa marcada por el sonido inconfundible del tambor y la riqueza de sus tradiciones.

Durante la ceremonia también se ha presentado el cartel oficial de la Semana Santa 2026 del Ayuntamiento de Baena, obra del artista Manuel Moreno Martínez, así como un vídeo conmemorativo de la distinción internacional, realizado expresamente para la ocasión.

En su intervención, la alcaldesa ha destcado que la declaración supone “un reconocimiento al esfuerzo colectivo de generaciones de baenenses” y subrayó que la lealtad institucional ha sido fundamental para esta concesión.

En las diferentes intervenciones las autoridades han coincidido en que la concesión del título de Fiesta de Interés Turístico Internacional sitúa definitivamente a la Semana Santa de Baena en el mapa de las grandes celebraciones de España, consolidando su proyección exterior y reforzando su papel como motor cultural y económico de la localidad.

Con este acto solemne y cargado de simbolismo, Baena ha celebrado un hito histórico que abre una nueva etapa para su Semana Santa, manteniendo intacta su identidad y su profunda raíz popular.