Abierta al tráfico con restricciones la carretera A-3150 en Palma del Río

La Junta de Andalucía ha informado este sábado sobre la reapertura de la carretera A-3150 en el término municipal de Palma del Río. Esta vía autonómica había quedado cortada por los efectos de los temporales de lluvia y viento de principios de año.

La carretera se ha reabierto de forma parcial, con restricciones y un paso alternativo en el punto kilométrico 8,520.