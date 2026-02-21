Movilidad
Abierta al tráfico con restricciones la carretera A-3150 en Palma del Río
La vía estuvo cortada por los últimos temporales
La Junta de Andalucía ha informado este sábado sobre la reapertura de la carretera A-3150 en el término municipal de Palma del Río. Esta vía autonómica había quedado cortada por los efectos de los temporales de lluvia y viento de principios de año.
La carretera se ha reabierto de forma parcial, con restricciones y un paso alternativo en el punto kilométrico 8,520.
