El Parque Natural de las Sierras Subbéticas ha reabierto parcialmente sus equipamientos este viernes, tras evaluar los daños provocados por los recientes temporales. Entre los accesos ya disponibles se encuentran los senderos peatonales que conducen al santuario de la Virgen de la Sierra como son el Camino de las Revueltas desde La Viñuela, y el sendero El Picacho desde el aparcamiento de La Nava, según ha informado la Real Archicofradía de la Virgen de la Sierra a través de un comunicado.

El santuario, continúa la nota, recupera así su horario habitual de invierno, de 9.30 a 18.30 horas (los martes, de 9.00 a 15.00 horas). Sin embargo, la celebración de la misa dominical sigue suspendida hasta nuevo aviso.

Reabiertos los senderos peatonales que conducen al santuario de la Virgen de la Sierra en Cabra. / José Moreno

La carretera sigue cerrada al tráfico

De igual forma, se solicita precaución para los visitantes, ya que la carretera permanece cortada justo después del desvío hacia La Viñuela, por lo que el acceso en coche hasta el Picacho sigue siendo imposible. Los visitantes que quieran llegar a la ermita en vehículo deberán estacionar en el aparcamiento de La Nava y continuar a pie por el sendero El Picacho, que conecta con el Camino de las Revueltas.

Por el momento, se desconoce la fecha de reapertura de la carretera y se está a la espera de que personal técnico del Servicio de Carreteras de la Diputación realice sondeos y estudios geotécnicos, analice los resultados y proceda a aplicar la solución pertinente.