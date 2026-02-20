Gastronomía
Peña de Baena se convierte en proveedor oficial de AOVE del restaurante Noor, tres estrellas Michelin
La almazara de la DO Baena crea una botella exclusiva para el proyecto de Paco Morales y entra en uno de los referentes culinarios internacionales
La almazara Peña de Baena, referente en la Denominación de Origen Baena, ha iniciado una colaboración con Noor, el restaurante cordobés distinguido con tres estrellas Michelin y liderado por Paco Morales y Paola Gualandi, convirtiéndose en su proveedor oficial de aceite de oliva virgen extra (AOVE) .
Gracias a esta alianza, el AOVE de Baena se incorpora a uno de los proyectos gastronómicos más influyentes del panorama internacional, donde cada ingrediente forma parte de un minucioso trabajo de investigación histórica, cultural y culinaria, asegura la DO en una nota de prensa.
Una botella exclusiva para Noor
Fruto del trabajo conjunto, ambos equipos han desarrollado una botella exclusiva diseñada para Noor, concebida de manera colaborativa para reflejar la identidad y la filosofía culinaria del restaurante.
El aceite seleccionado es un coupage de las variedades picual y picuda, elaborado a partir de una selección de las mejores aceitunas de la almazara. Un AOVE pensado para expresar la excelencia, la precisión y la sensibilidad que caracterizan la cocina del chef cordobés.
La botella simboliza la integración del aceite de Baena en la propuesta gastronómica de Noor y puede adquirirse tanto en la tienda online de Peña de Baena como en la web del restaurante.
Compromiso con la formación
La colaboración se amplía además a Qurtuba Academy by Paco Morales, la escuela de cocina impulsada por el chef, donde Peña de Baena también se convierte en proveedor oficial de AOVE.
Desde la almazara subrayan que formar parte tanto de Noor como de su proyecto formativo supone “una gran responsabilidad y un orgullo”, reforzando su compromiso con la cultura del aceite y la alta cocina.
Con 25 años de trayectoria, Peña de Baena consolida así su presencia en algunos de los proyectos culinarios más prestigiosos del panorama nacional e internacional, llevando el sabor de la campiña cordobesa a la élite gastronómica.
