OYPA avanza en las obras de rehabilitación de la antigua Escuela Hogar 'Fray Albino' en Peñarroya-Pueblonuevo

Las obras de rehabilitación de la antigua Escuela Hogar 'Fray Albino' continúan su desarrollo conforme a la planificación prevista dentro del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP Local), iniciativa destinada a la recuperación y modernización del patrimonio público.

La actuación, promovida por el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo, permitirá la adaptación del inmueble para su conversión en un nuevo centro de formación, contribuyendo a la puesta en valor del patrimonio minero e industrial del municipio y a la regeneración de este enclave histórico.

Durante la jornada del pasado martes 17 de febrero, tuvo lugar una visita institucional a la obra en la que participaron la alcaldesa de Peñarroya-Pueblonuevo, María Victoria Paterna, el técnico municipal, la arquitecta María Isabel Payer y el director de ejecución, Fernando Morillo. Por parte de OYPA, empresa constructora, asistieron el director general, Miguel Alonso del Pino, y el director de operaciones, Rafael Sánchez, quienes pudieron compartir con los representantes municipales el estado actual de los trabajos y los próximos hitos de ejecución.

obras de rehabilitación de la antigua Escuela Hogar 'Fray Albino' / Oypa

La intervención contempla la adecuación integral del edificio existente, incorporando mejoras estructurales, actualización completa de instalaciones y adaptación funcional de los espacios bajo criterios de eficiencia energética, sostenibilidad y accesibilidad, en línea con los objetivos marcados por el programa PIREP.

Este proyecto supone un paso relevante en la recuperación de infraestructuras públicas con valor histórico, reforzando el compromiso institucional con la regeneración urbana y el desarrollo local. Las obras continúan conforme al calendario establecido, con el objetivo de dotar al municipio de un equipamiento moderno que impulse la actividad formativa y social en la comarca.