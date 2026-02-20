Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Montilla vuelve a ser agraciada en la Bonoloto una semana después con otro premio de segunda categoría

De nuevo el boleto agraciado ha sido validado en la administración de la calle Corredera

La administración de la calle Corredera donde se ha validado el boleto de la Bonoloto agraciado en el sorteo del viernes con un premio de segunda categoría.

La administración de la calle Corredera donde se ha validado el boleto de la Bonoloto agraciado en el sorteo del viernes con un premio de segunda categoría. / CÓRDOBA

La suerte ha vuelto a fijarse en Montilla. El sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes 20 de febrero ha dejado en la localidad un boleto premiado en la segunda categoría (cinco aciertos más el complementario), consolidando una racha que ya comenzó la semana anterior.

La combinación ganadora estuvo formada por los números 01, 21, 33, 34, 41 y 49, con el 44 como número complementario y el 9 como reintegro. En esta ocasión no hubo acertantes de primera categoría (seis aciertos), por lo que el importe correspondiente pasa a engrosar el bote del próximo sorteo.

En toda España se registró un único acertante de segunda categoría, el correspondiente al boleto sellado en Montilla, al que le corresponde un premio de 170.343 euros.

Un nuevo golpe de suerte

Este nuevo golpe de fortuna llega apenas una semana después de que la Bonoloto también dejara otro premio de segunda categoría en la localidad. El pasado viernes 13 de febrero, un boleto validado en la Administración de Loterías número 3, igualmente situada en la Corredera, a escasos metros de la esquina con la calle Angustias, resultó agraciado en la misma categoría.

Con dos premios de segunda categoría en apenas una semana, Montilla encadena una llamativa racha de suerte en la Bonoloto, con la calle Corredera como epicentro de los boletos agraciados.

