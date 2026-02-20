Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cines de veranoCaracolesIván AniaAntiguo cineCriminalidadAccidente ciclistaPaliza Las MargaritasPozos ilegalesRenove cochesExclusión social
instagramlinkedin

Consecuencias del tren de borrascas

Lucena reforzará el plan de arbolado tras la caída de una treintena de ejemplares por el temporal

El Ayuntamiento aumentará la partida económica destinada a 2026 y optará por especies más resistentes que los pinos y cipreses, como los almeces

Personal del Ayuntamiento trabaja en la retirada de áboles caídos durante el temporal.

Personal del Ayuntamiento trabaja en la retirada de áboles caídos durante el temporal. / M. González

Manuel González

Manuel González

Lucena

Los análisis técnicos realizados a instancias del Ayuntamiento de Lucena establecen una relación directa entre la caída total o parcial de árboles y el tren de borrascas entre final de enero y febrero. De hecho, revelan que la treintena de ejemplares desplomados "estaban completamente sanos" y se confirma que, en un 95%, las unidades afectadas correspondían a cipreses y pinos, por lo que, en una reforestación complementaria, la elección de los ejemplares se dirigirá a otras especies más resistentes a los temporales.

Una vez superadas las intensas incidencias de viento y lluvia, desde el área de Servicios Operativos explican que las zonas más perjudicadasen su arboleda han sido el cementerio Virgen de Araceli, Paseo de Rojas, Huerta del Carmen, los colegios de Nuestra Señora del Carmen y El Prado, la zona residencial de Campo de Aras, el entorno del Polideportivo y la avenida de Santa Teresa.

El plan de arbolado, inicialmente extendido a la ronda del Valle y ronda Sur, atenderá otros sectores al objeto de reemplazar los ejemplares eliminados, y la partida económica, de acuerdo a "la intención" del gobierno municipal, aumentará "con creces" en este ejercicio 2026.

Volcados por el viento

Las características de los cipreses y pinos comprenden una raíz de escasa profundidad, importante peso y un porte de singular envergadura. En un contexto de precipitaciones constantes y abundantes, "los parterres estaban muy colmatados de agua", señala el concejal popular, debilitando su sujeción al suelo y, finalmente, abatidos por el viento.

Diferentes fotos e informes de operarios municipales y bomberos demuestran que "estaban completamente sanos". El efecto del viento, insiste Pineda, "los ha volcado directamente", ya que "salían desde la raíz", tal y como se comprobaba el retirarlos definitivamente, después de fragmentarlos con maquinaria especializada y depositarlos en las instalaciones destinadas a residuos de esta naturaleza.

Retirada de un árbol en Lucena tras ser derribado por el viento.

Retirada de un árbol en Lucena tras ser derribado por el viento. / M. González

En las jornadas previas a la aparición de los temporales, el Ayuntamiento, según la planificación del departamento de Jardinería, había comenzado la poda ordinaria en la zona del antiguo recinto ferial, posteriormente uno de los entornos donde más árboles terminaron cayendo en la vía pública, algunos de ellos impactando contra varios vehículos y causando significativos daños materiales. Al originarse el tren de borrascas, el Ayuntamiento priorizó los árboles de mayor dimensión y que "estaban más expuestos" a los embates del viento.

Daños similares tanto en zonas públicas como privadas

Desde el gobierno local sostienen que los daños testados en los árboles han sido equivalentes en viarios públicos y también en propiedades privadas.

El Ayuntamiento encuadra la plantación ordinaria de árboles en una estrategia estructural en los últimos años, emprendida en cualquier remodelación de calle o espacio público. Uno de los puntos citados expresamente por Javier Pineda, que se insertará en esta edición extraordinaria del plan de arbolado, "uno de los proyectos bandera del equipo de gobierno", radica en el colegio Nuestra Señora del Carmen, donde se desplomaron varios ejemplares. La caída de cipreses y pinos, puntualiza Pineda, ha sido similar en localidades cercanas y también en capitales de provincia de la geografía andaluza, entre ellas Córdoba.

Noticias relacionadas y más

Inicialmente, para este año 2026 el Ayuntamiento había previsto la plantación de unos 100 almeces entre la Ronda del Valle y Ronda Sur, con un presupuesto aproximado de 60.000 euros, cantidad que, con un desembolso extraordinario, crecerá considerablemente.

TEMAS

  1. De Grazalema a la Subbética: una esponja de roca que absorbe y libera el agua en las montañas del sur de Córdoba
  2. Piden que la estación de tren de Villanueva de Córdoba sea calificada como de obligado servicio público
  3. La Junta de Andalucía pone en marcha un estudio sobre la Autovía del Olivar entre Cabra y el enlace con la N-432 para abordar mejoras
  4. Reparan de urgencia una tubería rota que transporta agua de Iznájar al bajo Guadalquivir
  5. La Diputación pide a la Junta que paralice todos los proyectos de plantas de biogás en la provincia de Córdoba
  6. La mina Oropesa de Fuente Obejuna integrará un horno de fundición de estaño en Cáceres
  7. El Palacio de Ducal de Fernán Núñez registra más de dos mil visitas tras su restauración
  8. Diez cortadores jamón se disputarán el trono nacional en Villanueva de Córdoba

Lucena reforzará el plan de arbolado tras la caída de una treintena de ejemplares por el temporal

Lucena reforzará el plan de arbolado tras la caída de una treintena de ejemplares por el temporal

Una composición digital de Miguel Cantero anunciará las Fiestas Aracelitanas de Lucena 2026

Una composición digital de Miguel Cantero anunciará las Fiestas Aracelitanas de Lucena 2026

Almodóvar del Río se opone al permiso de investigación para reabrir la mina de Calamón

Almodóvar del Río se opone al permiso de investigación para reabrir la mina de Calamón

La Diputación de Córdoba entrega a los ayuntamientos más de 23.000 dosis de especies hortícolas para su banco de semillas

La Diputación de Córdoba entrega a los ayuntamientos más de 23.000 dosis de especies hortícolas para su banco de semillas

IU destaca el papel de ayuntamientos y mancomunidades de Córdoba en episodios como el temporal y pide una financiación estable

IU destaca el papel de ayuntamientos y mancomunidades de Córdoba en episodios como el temporal y pide una financiación estable

El Pleno de Aguilar de la Frontera aprueba el Plan Municipal contra el Cambio Climático

El Pleno de Aguilar de la Frontera aprueba el Plan Municipal contra el Cambio Climático

Muere un ciclista de 64 años en Torrecampo: un hombre avisa al 112 tras hallar el cuerpo en la carretera

Reabiertos los senderos peatonales que conducen al santuario de la Virgen de la Sierra en Cabra

Tracking Pixel Contents