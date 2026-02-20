Lucena reforzará el plan de arbolado tras la caída de una treintena de ejemplares por el temporal

Los análisis técnicos realizados a instancias del Ayuntamiento de Lucena establecen una relación directa entre la caída total o parcial de árboles y el tren de borrascas entre final de enero y febrero. De hecho, revelan que la treintena de ejemplares desplomados "estaban completamente sanos" y se confirma que, en un 95%, las unidades afectadas correspondían a cipreses y pinos, por lo que, en una reforestación complementaria, la elección de los ejemplares se dirigirá a otras especies más resistentes a los temporales.

Una vez superadas las intensas incidencias de viento y lluvia, desde el área de Servicios Operativos explican que las zonas más perjudicadasen su arboleda han sido el cementerio Virgen de Araceli, Paseo de Rojas, Huerta del Carmen, los colegios de Nuestra Señora del Carmen y El Prado, la zona residencial de Campo de Aras, el entorno del Polideportivo y la avenida de Santa Teresa.

El plan de arbolado, inicialmente extendido a la ronda del Valle y ronda Sur, atenderá otros sectores al objeto de reemplazar los ejemplares eliminados, y la partida económica, de acuerdo a "la intención" del gobierno municipal, aumentará "con creces" en este ejercicio 2026.

Volcados por el viento

Las características de los cipreses y pinos comprenden una raíz de escasa profundidad, importante peso y un porte de singular envergadura. En un contexto de precipitaciones constantes y abundantes, "los parterres estaban muy colmatados de agua", señala el concejal popular, debilitando su sujeción al suelo y, finalmente, abatidos por el viento.

Diferentes fotos e informes de operarios municipales y bomberos demuestran que "estaban completamente sanos". El efecto del viento, insiste Pineda, "los ha volcado directamente", ya que "salían desde la raíz", tal y como se comprobaba el retirarlos definitivamente, después de fragmentarlos con maquinaria especializada y depositarlos en las instalaciones destinadas a residuos de esta naturaleza.

Retirada de un árbol en Lucena tras ser derribado por el viento. / M. González

En las jornadas previas a la aparición de los temporales, el Ayuntamiento, según la planificación del departamento de Jardinería, había comenzado la poda ordinaria en la zona del antiguo recinto ferial, posteriormente uno de los entornos donde más árboles terminaron cayendo en la vía pública, algunos de ellos impactando contra varios vehículos y causando significativos daños materiales. Al originarse el tren de borrascas, el Ayuntamiento priorizó los árboles de mayor dimensión y que "estaban más expuestos" a los embates del viento.

Daños similares tanto en zonas públicas como privadas

Desde el gobierno local sostienen que los daños testados en los árboles han sido equivalentes en viarios públicos y también en propiedades privadas.

El Ayuntamiento encuadra la plantación ordinaria de árboles en una estrategia estructural en los últimos años, emprendida en cualquier remodelación de calle o espacio público. Uno de los puntos citados expresamente por Javier Pineda, que se insertará en esta edición extraordinaria del plan de arbolado, "uno de los proyectos bandera del equipo de gobierno", radica en el colegio Nuestra Señora del Carmen, donde se desplomaron varios ejemplares. La caída de cipreses y pinos, puntualiza Pineda, ha sido similar en localidades cercanas y también en capitales de provincia de la geografía andaluza, entre ellas Córdoba.

Inicialmente, para este año 2026 el Ayuntamiento había previsto la plantación de unos 100 almeces entre la Ronda del Valle y Ronda Sur, con un presupuesto aproximado de 60.000 euros, cantidad que, con un desembolso extraordinario, crecerá considerablemente.