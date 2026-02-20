IU destaca el papel de ayuntamientos y mancomunidades de Córdoba en episodios como el temporal y pide una financiación estable

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida (IU) y diputado por Córdoba de Sumar, Enrique Santiago, ha visitado este viernes el pago de Malabrigo, en el término municipal de Montilla, para conocer sobre el terreno los daños provocados por los temporales en la carretera CO-4207 y en distintos caminos rurales de la comarca, acompañado por el presidente de la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa, Miguel Ruz.

Durante el recorrido, ha puesto en valor el papel de las administraciones locales y ha señalado que "los ayuntamientos y las mancomunidades están dando una respuesta ejemplar con recursos limitados, por lo que es necesario que las administraciones supramunicipales refuercen ese esfuerzo con financiación estable y planes específicos para el mantenimiento y mejora de caminos rurales".

El tramo de Malabrigo en la CO-4207

El diputado de Izquierda Unida en el Congreso ha comprobado el estado de uno de los tramos que suele quedar cortado durante episodios de lluvias intensas, así como el deterioro provocado en infraestructuras rurales por las precipitaciones acumuladas en las últimas semanas, tras varias borrascas y temporales encadenados.

En ese sentido, Enrique Santiago ha señalado que "no estamos ante un episodio aislado, sino ante un patrón que se repite año tras año, por lo que es imprescindible contar con soluciones estructurales y recursos suficientes para garantizar la seguridad de vecinos y vecinas y proteger la actividad agrícola, vital para la economía de la Campiña Sur".

Otros caminos afectados

De igual modo, durante el encuentro se han analizado otros puntos de la red de caminos rurales afectados por arrastres de tierras, deterioro del firme y daños en cunetas y obras de drenaje. Los responsables municipales han trasladado la necesidad de actuar no solo en la reparación inmediata, sino también en la adaptación de estas infraestructuras para hacerlas más resilientes frente a fenómenos meteorológicos extremos.

Por su parte, el presidente de la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa, Miguel Ruz, ha destacado la importancia del trabajo de seguimiento que se realiza en el territorio. El también alcalde de Montalbán ha señalado que "la información que aportan nuestras patrullas permite a los ayuntamientos actuar con rapidez, implementando medidas de seguridad, señalización o restricciones de uso cuando es necesario, evitando riesgos a la población".