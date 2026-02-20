Sucesos
Fallece un ciclista de 64 años en la carretera A-3200 en Torrecampo
El cuerpo del hombre ha sido encontrado a la altura del kilómetro 48, sin que se conozcan por ahora las causas de su muerte
Un ciclista ha fallecido en la mañana de este viernes en la carretera A-3200, en el término municipal de Torrecampo, por causas que se desconocen de momento.
Según ha informado el 112, el cuerpo sin vida del hombre, de 64 años, ha sido hallado en la carretera autonómica que una las carreteras N-420 en Azuel y N-502 en Santa Eufemia.
Alertados por un particular
Las mismas fuentes indican que fue un particular quien alertó al teléfono de emergencias a las 12.15 horas del hallazgo de un ciclista caído en la carretera, a la altura del kilómetro 48, en un cambio de rasante. Rápidamente se alertó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y al servicio de Conservación de Carreteras.
Una vez en el lugar, los operativos no pudieron más que certificar el fallecimiento de un hombre.
