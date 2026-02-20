La Diputación de Córdoba transfiere 7,1 millones a los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes para la ayuda a domicilio

La Diputación de Córdoba transfirió durante el mes de enero a los ayuntamientos de la provincia menores de 20.000 habitantes 7.111.663,19 euros para el servicio de ayuda a domicilio. Así lo ha informado este viernes la delegada de Derechos Sociales de la institución provincial, Irene Aguilera, quien ha añadido además que "esta cuantía ha permitido la atención de un total de 11.497 personas en situación de dependencia en sus propios domicilios, lo que se traduce en 433.739,18 horas de servicio, tanto de tareas de carácter personal como otras de índole doméstica".

"Debemos recordar que esta operación se realiza mensualmente desde el Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) a nuestros municipios, permitiendo así el correcto funcionamiento del servicio de ayuda a domicilio que viene derivado de la aplicación de la Ley de Dependencia", ha remarcado Aguilera.

Crea empleo y fija la población al territorio

La también presidenta del IPBS ha hecho hincapié en el trasfondo de este servicio, "que hace posible que cualquier persona dependiente pueda ser atendida en cualquier rincón de la provincia gracias a la estrecha cooperación con los ayuntamientos de la provincia".

Aguilera ha insistido en que "con este gesto seguimos apostando por la gran empresa de economía social que es este servicio, un engranaje que no sólo mejora la calidad de vida de nuestros mayores sino que contribuye también a crear empleo y a fijar la población a nuestro territorio".

95 millones para toda la provincia en este año

El pasado mes de diciembre los ayuntamientos firmaron las adendas de los convenios del servicio de ayuda a domicilio dirigidos a los municipios de menos de 20.000 habitantes correspondientes a la anualidad 2026, que prevén una inversión de 95 millones de euros para toda la provincia.

La inversión prevista para 2026 supone un crecimiento del 33% respecto al ejercicio anterior y se traduce en una inversión media de 351 euros por habitante en la provincia. El servicio dará cobertura a más del 60% de la población mayor de 80 años en la provincia, con porcentajes que alcanzan entre el 70% y el 90% en algunos municipios.

Estos niveles de cobertura permitirán que el servicio genere más de 4.086 empleos directos en 2026, superando por primera vez la barrera de los 4.000 empleos anuales.