Detenido por intentar matar a un perro en Baena colgándolo de un puente

El animal fue rescatado con vida por agentes de la Guardia Civil y la Policía Local y ahora se recupera en una protectora local

Un agente de la Guardia Civil en Baena.

Un agente de la Guardia Civil en Baena. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Guardia Civil ha detenido, en colaboración con la Policía Local de Baena, a un vecino de la localidad como presunto autor de un delito de maltrato animal al intentar matar a un perro colgándolo de un puente.

Denuncia en el puesto de Baena

Según ha infomado este viernes el instituto armado, el pasado 5 de febrero se tuvo conocimiento, a través de una llamada telefónica recibida en el puesto principal de Baena, de que un perro de raza mastín estaba colgado de un puente de la localidad, pero aún con vida.

Inmediatamente, agentes de la Guardia Civil y la Policía Local se desplazaron al lugar indicado y rescataron al animal aún con vida, para lo cual contaron con la ayuda de un ciudadano. Una labor que "resultó dificultosa debido a la corriente del agua que discurría por debajo del puente", destaca la Guardia Civil.

Ahora está en una protectora

Tras el rescate se hizo cargo del animal una protectora de animales de la localidad, donde ya está recuperándose de las heridas que sufrió por estar colgado, tras ser asistido por los servicios veterinarios.

Noticias relacionadas y más

El desarrollo de la investigación permitió identificar al presunto autor del hecho, que resultó ser un vecino de la localidad, quien fue detenido el pasado día 10 de febrero como presunto autor de un delito de maltrato animal y puesto a disposición judicial.

TEMAS

