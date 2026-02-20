Cofradías
El Cristo del Perdón preside el Vía Crucis Penitencial de Hermandades de Montilla
La Centuria Romana Infantil recorre las calles del centro de la ciudad durante la tarde
Montilla vive con intensidad el primer viernes de Cuaresma, de la mano de la Centuria Romana Infantil —que ha recorrido por la tarde las calles del centro de Montilla— y del Santísimo Cristo del Perdón —que preside el Vía Crucis Penitencial de Hermandades—, en sendos actos que han congregado a decenas de cofrades, fieles y vecinos.
El cortejo, presidido por la imagen del Cristo del Perdón, ha partido desde la iglesia de San Agustín tras la celebración previa de la eucaristía, que había comenzado a las 20.00 horas. La junta de gobierno de la Agrupación de Cofradías ha designado a este crucificado para encabezar este acto penitencial, que reúne cada año a cofrades y devotos.
- De Grazalema a la Subbética: una esponja de roca que absorbe y libera el agua en las montañas del sur de Córdoba
- Piden que la estación de tren de Villanueva de Córdoba sea calificada como de obligado servicio público
- La Junta de Andalucía pone en marcha un estudio sobre la Autovía del Olivar entre Cabra y el enlace con la N-432 para abordar mejoras
- Reparan de urgencia una tubería rota que transporta agua de Iznájar al bajo Guadalquivir
- La Diputación pide a la Junta que paralice todos los proyectos de plantas de biogás en la provincia de Córdoba
- La mina Oropesa de Fuente Obejuna integrará un horno de fundición de estaño en Cáceres
- El Palacio de Ducal de Fernán Núñez registra más de dos mil visitas tras su restauración
- Diez cortadores jamón se disputarán el trono nacional en Villanueva de Córdoba