El Cristo del Perdón preside el Vía Crucis Penitencial de Hermandades de Montilla

La Centuria Romana Infantil recorre las calles del centro de la ciudad durante la tarde

Vía Crucis General de Hermandades en Montilla.

Vía Crucis General de Hermandades en Montilla. / ÁLVARO CARRASCO

Juan Pablo Bellido

Juan Pablo Bellido

Montilla

Montilla vive con intensidad el primer viernes de Cuaresma, de la mano de la Centuria Romana Infantil —que ha recorrido por la tarde las calles del centro de Montilla— y del Santísimo Cristo del Perdón —que preside el Vía Crucis Penitencial de Hermandades—, en sendos actos que han congregado a decenas de cofrades, fieles y vecinos.

El cortejo, presidido por la imagen del Cristo del Perdón, ha partido desde la iglesia de San Agustín tras la celebración previa de la eucaristía, que había comenzado a las 20.00 horas. La junta de gobierno de la Agrupación de Cofradías ha designado a este crucificado para encabezar este acto penitencial, que reúne cada año a cofrades y devotos.

TEMAS

