Una composición digital de Miguel Cantero anunciará las Fiestas Aracelitanas de Lucena 2026

La Virgen de Araceli como elemento principal, ataviada con el manto azul y oro, y las estampas del santuario y de las tres cruces del camino hacia la Sierra de Aras integran el cartel de las Fiestas Aracelitanas de Lucena 2026.

Miguel Cantero Sabán ha firmado la composición digital, una fotografía de la patrona de Lucena que corresponde al besamanos en el templo de San Mateo Apóstol, en mayo del pasado año. Este mismo autor lucentino ha realizado el cartel de la Semana Santa de Lucena para este 2026, con protagonismo de la Pollinita del Carmen, y se impone por cuarta vez en el certamen convocado por el Ayuntamiento de Lucena para las Fiestas Aracelitanas tras alzarse con el premio en 2005, 2017 y 2022. La dotación económica asciende a 1.500 euros.

Exposición en el Palacio de los Condes de Santa Ana

En la presentación de la obra afirmó sentirse "orgulloso como lucentino" y confesó que "es un cartel que a mí, personalmente, me gusta mucho de siempre". En esta ocasión ha concurrido con dos trabajos. Actualmente, tras iniciarse en el campo de la fotografía, sostiene que "un diseño digital transmite más que una foto".

Un total de 17 propuestas han participado en esta edición del concurso, elevando la cifra de años precedentes. La sala de la buhardilla del Palacio de los Condes de Santa Ana alberga la exposición, hasta el próximo 1 de marzo, de los carteles no premiados.

Representantes de la cofradía de la Virgen de Araceli, la asociación de Cortes Aracelitanas y miembros de los grupos políticos municipales han conformado el jurado.