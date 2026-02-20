El choque de dos camiones en la autovía A-45 a la altura de Aguilar provoca importantes retenciones de tráfico

La autovía A-45, que une Córdoba con Málaga, está sufriendo importantes retenciones desde las 07.10 horas de la mañana, cuando dos camiones colisionaron en el kilómetro 40, a la altura de Aguilar de la Frontera, en sentido Puente Genil-Málaga.

Según informan los servicios de Emergencias 112, uno de los camiones transportaba piedras y parte de la carga ha saltado, provocando problemas en la vía, que está afectada por el material esparcido, lo que dificulta el tránsito y las tareas de despeje de la calzada.

Aviso de la DGT en la zona afectada junto a Aguilar de la Frontera. / Mapa web de la DGT

A pesar de ello, según el 112, no hay que lamentar heridos. Se han desplazado a la zona del accidente efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y operarios de mantenimiento de vías.