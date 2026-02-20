Accidente vial
El choque de dos camiones en la autovía A-45 a la altura de Aguilar provoca importantes retenciones de tráfico
Uno de los dos vehículos transportaba una carga de piedras, que ha quedado parcialmente diseminada por la calzada, aunque no hay que lamentar heridos
La autovía A-45, que une Córdoba con Málaga, está sufriendo importantes retenciones desde las 07.10 horas de la mañana, cuando dos camiones colisionaron en el kilómetro 40, a la altura de Aguilar de la Frontera, en sentido Puente Genil-Málaga.
Según informan los servicios de Emergencias 112, uno de los camiones transportaba piedras y parte de la carga ha saltado, provocando problemas en la vía, que está afectada por el material esparcido, lo que dificulta el tránsito y las tareas de despeje de la calzada.
A pesar de ello, según el 112, no hay que lamentar heridos. Se han desplazado a la zona del accidente efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y operarios de mantenimiento de vías.
