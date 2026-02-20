Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente vial

El choque de dos camiones en la autovía A-45 a la altura de Aguilar provoca importantes retenciones de tráfico

Uno de los dos vehículos transportaba una carga de piedras, que ha quedado parcialmente diseminada por la calzada, aunque no hay que lamentar heridos

Imagen de archivo de retenciones en la A-45.

Imagen de archivo de retenciones en la A-45. / CÓRDOBA

José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

La autovía A-45, que une Córdoba con Málaga, está sufriendo importantes retenciones desde las 07.10 horas de la mañana, cuando dos camiones colisionaron en el kilómetro 40, a la altura de Aguilar de la Frontera, en sentido Puente Genil-Málaga.

Según informan los servicios de Emergencias 112, uno de los camiones transportaba piedras y parte de la carga ha saltado, provocando problemas en la vía, que está afectada por el material esparcido, lo que dificulta el tránsito y las tareas de despeje de la calzada.

Aviso de la DGT en la zona afectada junto a Aguilar de la Frontera.

Aviso de la DGT en la zona afectada junto a Aguilar de la Frontera. / Mapa web de la DGT

A pesar de ello, según el 112, no hay que lamentar heridos. Se han desplazado a la zona del accidente efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y operarios de mantenimiento de vías.

