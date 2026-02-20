Avanza la aprobación del Plan Municipal contra el Cambio Climático de Aguilar de la Frontera

El Pleno Municipal de Aguilar de la Frontera ha aprobado inicialmente el Plan Municipal contra el Cambio Climático, una iniciativa impulsada por las concejalías de Urbanismo y Medio Ambiente con el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático y reforzar la planificación local ante sus impactos.

El concejal de Medio Ambiente, Manuel Olmo, ha señalado que el cambio climático es ya “una evidencia palpable”, apuntando al incremento de lluvias torrenciales, olas de calor más intensas y periodos de sequía cada vez más prolongados como muestra de los desafíos actuales. En este sentido, destacó que el documento permitirá “organizar y coordinar las acciones necesarias para reducir los efectos del cambio climático y adaptarnos a sus impactos aquí, en Aguilar”.

Por su parte, la concejala de Urbanismo, Ángeles Zurera, ha subrayado la necesidad de contar con herramientas de planificación que permitan anticiparse a estos escenarios. “Este Plan es un instrumento estratégico para proteger a la población frente a los efectos del clima extremo, mejorar la salud pública y optimizar los recursos municipales”, ha afirmado.

El plan se ha elaborado sin coste para el Ayuntamiento, al desarrollarse en el marco de un programa promovido por la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, dirigido a apoyar a municipios de menos de 50.000 habitantes en la elaboración de sus planes climáticos. El documento ha sido redactado por dos consultoras especializadas en sostenibilidad y cambio climático.

Durante su proceso de elaboración se han mantenido reuniones telemáticas de coordinación y el Ayuntamiento ha aportado la información necesaria para adaptar el plan a la realidad del municipio, en un trabajo conjunto entre las áreas de Urbanismo y Medio Ambiente. Tras superar el correspondiente proceso de revisión técnica, el documento ha recibido la aprobación inicial del Pleno, paso previo a su aprobación definitiva.

Contenido del plan

El documento recoge, en primer lugar, información básica del municipio, incluyendo datos territoriales, sociales y económicos. Asimismo, incorpora un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero que identifica el origen de las emisiones locales —como el consumo de energía eléctrica, el tráfico, la gestión de residuos o el uso de combustibles— y analiza la capacidad de absorción de carbono del municipio.

Otro de sus apartados clave es el análisis de los riesgos asociados al cambio climático, en el que se evalúan impactos como inundaciones, aumento de temperaturas y sequías, identificando las zonas y sectores más vulnerables. A partir de este diagnóstico se elabora una matriz de riesgos, definida por el concejal de Medio Ambiente como “un mapa de alertas del municipio que permite priorizar los problemas más urgentes en función de su gravedad y probabilidad”.

Sobre esta base, el plan establece una estrategia con objetivos definidos para los próximos años e incorpora un Plan de Acción que concreta medidas orientadas a reducir las emisiones y favorecer la adaptación al cambio climático, detallando su calendario de ejecución, responsables y una planificación presupuestaria orientativa. Además, contempla un sistema de seguimiento y evaluación que permitirá comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos y el desarrollo de las actuaciones previstas.