Almodóvar del Río se opone al permiso de investigación para reabrir la mina de Calamón

El Ayuntamiento de Almodóvar del Río ha presentado una serie de alegaciones ante la Delegación Territorial de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en Córdoba en contra del permiso de investigación aprobado para reabrir la mina de Calamón, ubicada entre los términos municipales de Almodóvar y Posadas, junto al embalse de La Breña y en plena Sierra Morena.

El proyecto, sometido a información pública, fue publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el pasado 29 de enero para la admisión definitiva a trámite de la mencionada solicitud, impulsada por la empresa Minorbis SL, del Grupo Magtel. Estos trabajos se realizarían en un espacio de unos 15 kilómetros cuadrados junto a La Breña, donde se quiere indagar en una veta para obtener plata, plomo y zinc.

Más de 60 alegaciones

El alcalde carbulense, Ramón Hernández, considera que "este megaproyecto minero a cielo abierto provocará un terrible impacto sobre el entorno que lo rodea, lo que nos debe alertar del peligro que supone para nuestro pueblo a nivel medioambiental, social, económico y de salud pública, lo que nos obliga a que nos situemos frontalmente en contra del mismo".

El primer edil ha explicado que el Consistorio ha recibido un total de 62 alegaciones de particulares y entidades locales de diversa índole, además de recabar información en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), Parque Natural Sierra de Hornachuelos y el Ayuntamiento de Posadas.

"Aunque se presente como fase de investigación, las catas y sondeos conllevan ya afecciones reales sobre el suelo, la vegetación, los acuíferos y la calidad de vida de la población. El principio de precaución, recogido en la normativa ambiental europea y estatal, obliga a evitar actuaciones cuando exista riesgo fundado para la salud", afirma el Consistorio.

Incidencia en el medio ambiente

"Además del rechazo social que está provocando, es evidente que dichos trabajos ya implican una grave incidencia en el medio ambiente (eliminación de cubierta vegetal, alteración del relieve, generación de escombreras y fragmentación de hábitats, contaminación de acuíferos, alteración de manantiales, etcétera), además de conllevar la destrucción del pulmón verde, patrimonio natural de la localidad, para convertirlo en un espacio de puro interés minero y económico", exponen.

Por todo ello, Hernández ha señalado que "queremos mostrar nuestro total descontento como pueblo, nos posicionamos en contra y vamos a seguir luchando para que dicho proyecto no siga para adelante", a la vez que recordó que, "lamentablemente, esto no es nuevo, porque nuestra comarca lleva décadas sufriendo la presencia de El Cabril, un vertedero de residuos radiactivos de media y baja intensidad, con los riesgos que supone para nuestra salud".