Alcorcón homenajea al maquinista del Alvia y a la profesora fallecidos en la tragedia ferroviaria de Adamuz

El Ayuntamiento de Alcorcón celebrará hoy viernes su homenaje en memoria de las dos personas fallecidas en enero pasado en el accidente ferroviario de Adamuz que estaban estrechamente vinculadas al municipio: el maquinista del Alvia accidentado, natural de la localidad, y una profesora del IES Los Castillos.

En concreto, el acto se celebrará en el Teatro Municipal Buero Vallejo, a las 18.00 horas, en colaboración con la Escuela Municipal de Música de Alcorcón y la Concejalía de Cultura, y contará con la participación de la Banda Municipal de Música Manuel de Falla y el rapsoda Francisco Portillo.

"Será un momento para arropar como ciudad a los familiares y la comunidad educativa de la que formaban parte los dos vecinos que perdieron la vida", ha señalado la edil de Cultura y Festejos, Miriam Benítez, quien ha invitado a los vecinos a "afrontar en comunidad" el dolor por la pérdida de estos dos vecinos en Adamuz.

Pablo, de 27 años, pasó su infancia en Alcorcón

Se trata del joven maquinista del Alvia procedente de Puerta de Atocha y con destino a Huelva que descarriló tras el Iryo, Pablo B. S., que había regresado hace apenas unos meses a su municipio natal, Alcorcón, tras ser destinado como maquinista de Renfe a la residencia de Cerro Negro, en Madrid.

Pablo, de tan solo 27 años, había pasado toda su infancia en el barrio de Ondarreta de Alcorcón, estudió primero en el colegio público Santo Domingo, donde su madre fue profesora hasta el pasado mes de junio, y posteriormente en el IES La Arboleda, donde cursó la ESO y Bachillerato.

Tras formarse como maquinista, estuvo en sus primeros años destinado en el servicio regional de Cercanías (Rodalies) de Cataluña, de donde hace unos meses regresó a Madrid para incorporarse a la residencia de Cerro Negro, donde comenzó a circular en las rutas de larga distancia que salen hacia el sur.

Por su parte, la otra fallecida relacionada con la localidad fue María del Carmen Abril, natural del municipio de Bujalance (Córdoba), que llevaba unos meses como profesora del IES Los Castillos de la localidad, cubriendo una baja, aunque ya se había ganado el cariño y respeto de sus estudiantes.

María del Carmen desempeñó durante muchos años el puesto de socióloga tanto en el Ayuntamiento de Córdoba como en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC), desde donde pasó a la docencia.

"Seguimos a disposición de las familias y de la comunidad educativa ante el dolor y la pérdida de un hombre y una mujer tan queridos en nuestra ciudad. Descansen en paz", ha añadido desde el Ayuntamiento, trasladando nuevamente sus condolencias a los familiares de las víctimas, especialmente a los dos de Alcorcón.