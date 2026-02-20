Así es el aceite de oliva de Baena que usa un 3 estrellas Michelin y puedes tener en tu cocina

Peña de Baena, almazara referente de la Denominación de Origen Baena, se ha convertido en proveedor oficial de aceite de oliva virgen extra (AOVE) del restaurante cordobés Noor, distinguido con tres estrellas Michelin y liderado por el chef cordobés Paco Morales, junto a Paola Gualandi.

Esta colaboración sitúa al aceite cordobés en la élite gastronómica internacional y ofrece al consumidor la posibilidad de disfrutar en casa del mismo AOVE que forma parte de la propuesta culinaria de uno de los restaurantes más prestigiosos del mundo.

Un 'coupage' que ha enamorado a Paco Morales

El aceite seleccionado es un coupage de las variedades picual y picuda, típicas de la denominación de origen Baena, elaborado a partir de una cuidada selección de las mejores aceitunas de la almazara. El resultado es un aceite de oliva virgen extra equilibrado, suave y versátil, diseñado para expresar la excelencia, la precisión técnica y la sensibilidad que definen la cocina de Paco Morales.

Este AOVE destaca por su armonía aromática y su capacidad para integrarse tanto en elaboraciones complejas de alta cocina como en recetas tradicionales. Según refleja Peña de Baena en su página web, es ideal para consumir en crudo -sobre ensaladas, tostadas o verduras- y también para potenciar el sabor de tus guisos favoritos, carnes o pescados.

Una botella exclusiva

Fruto del trabajo conjunto entre ambos equipos, Peña de Baena y Noor han desarrollado una botella exclusiva diseñada específicamente para el restaurante. El diseño ha sido concebido de forma colaborativa para reflejar la identidad visual y la filosofía culinaria de Noor.

Esta botella especial y exclusiva simboliza la integración del aceite de Baena en la experiencia gastronómica del restaurante y ya está disponible tanto en la tienda online de Peña de Baena como en la web oficial de Noor.

Paco Morales prueba el aceite de Peña de Baena que se ha convertido en proveedor oficial de Noor. / CÓRDOBA

Tradición, calidad y reconocimiento

Con 25 años de trayectoria, Peña de Baena consolida su presencia en algunos de los proyectos culinarios más relevantes del panorama nacional e internacional. La almazara continúa así proyectando el sabor de la campiña cordobesa hacia la alta gastronomía, respaldada por el sello de calidad de la D.O. Baena, una de las denominaciones de origen más reconocidas en el sector oleícola.

Para quienes buscan un aceite de oliva virgen extra premium, con identidad territorial y avalado por la alta cocina, este AOVE representa una opción diferencial: el mismo aceite que utiliza un restaurante 3 Estrellas Michelin ahora puede formar parte de cualquier cocina.