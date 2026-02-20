La 13ª Subida Ciclista al santuario de la Virgen de la Sierra rendirá homenaje a Pedro Jiménez

El Ayuntamiento de Cabra ha acogido la presentación oficial de la 13ª Subida Ciclista al santuario de María Santísima de la Sierra, una cita plenamente consolidada en el calendario deportivo andaluz que se celebrará el próximo sábado 28 de febrero, coincidiendo con el Día de Andalucía.

El acto contó con la presencia de la teniente de Alcaldía, Mª Sierra Sabariego, el presidente de la Peña Ciclista Egabrense, Joaquín León, y el presidente de la Fundación Promi, Juan Antonio Pérez, además de familiares de Pedro Jiménez, referente del ciclismo andaluz fallecido el pasado año y cuyo nombre llevará esta edición como homenaje a su trayectoria y dedicación al deporte de las dos ruedas.

Durante su intervención, Sabariego destacó que la subida ciclista “se ha convertido en una de las grandes citas deportivas de Cabra”, subrayando el carácter simbólico y emotivo de esta edición, que incorpora por primera vez el memorial a Pedro Jiménez, “una persona muy querida y recordada en Cabra, estrechamente vinculada al deporte y a la vida social, cultural y religiosa de la ciudad”. Asimismo, invitó a la ciudadanía a celebrar el Día de Andalucía acompañando a los ciclistas a lo largo del recorrido y en la meta.

Por su parte, Joaquín León detalló los aspectos técnicos de la prueba, explicando que, como consecuencia de los desprendimientos provocados por el último temporal en la carretera del Santuario, la meta se ubicará este año en el camino de La Nava, en torno al kilómetro cinco, manteniéndose el resto del trazado habitual. La salida oficial será neutralizada desde el Hotel Mitra Crisálida, con paso por el centro urbano e inicio competitivo tras una parada en la zona del Junquillo. León señaló que se trata de “una prueba muy querida por los corredores, con una proyección ya de ámbito nacional”, agradeciendo el respaldo continuado del Ayuntamiento y de la Fundación Promi.

En el apartado social, Juan Antonio Pérez puso en valor el carácter solidario de los trofeos que se entregarán a los participantes, elaborados de forma artesanal por usuarios del centro ocupacional de la Fundación Promi con materiales reciclados. “Son trofeos únicos y singulares, hechos con mucho cariño, que transmiten un mensaje de ilusión, esfuerzo y visibilidad para las personas con discapacidad”, afirmó.

La entrega de trofeos y reconocimientos se celebrará tras la finalización de la prueba, nuevamente en el Hotel Mitra Crisálida, poniendo el broche final a una jornada deportiva que volverá a situar a Cabra como uno de los referentes del ciclismo andaluz.